Clara Zepeda

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 21

La confianza empresarial se mantuvo en noviembre en terreno de contracción por noveno mes consecutivo. El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (Igoec) fue de 48.3 puntos, lo que representó una caída mensual de 0.2 puntos, el segundo descenso consecutivo. En su comparación anual retrocedió 3.2 puntos, reflejando un mayor pesimismo en el consenso de empresarios.

Con cifras desestacionalizadas, el Igoec, que es el promedio de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran –manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros– cerró noviembre por debajo de 50 puntos, que separa el crecimiento de la contracción. Asimismo, en su medición anual ligó 19 lecturas a la baja.

El mayor deterioro se observó en la situación económica del país y en el momento adecuado de inversión, así como en los rubros de expectativas relacionados con los aranceles (capacidad de planta y exportaciones).

En medio de una debilidad económica en el país, retos inflacionarios, expectativas por la revisión del T-MEC e inversión, el Igoec del penúltimo mes del año mostró un retroceso, tanto mensual como anual, debido a que los cuatros sectores mostraron descensos anuales y sólo uno avanzó (construcción) en su medición mensual.

Así, la confianza empresarial, que mide el “humor” de los empresarios (variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazos) reportó que el mayor deterioro se observó en el momento adecuado para invertir, la situación económica de la empresa, principalmente, pero la economía del país también es un foco de preocupación para los empresarios.