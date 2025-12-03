Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 21
La confianza empresarial se mantuvo en noviembre en terreno de contracción por noveno mes consecutivo. El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza (Igoec) fue de 48.3 puntos, lo que representó una caída mensual de 0.2 puntos, el segundo descenso consecutivo. En su comparación anual retrocedió 3.2 puntos, reflejando un mayor pesimismo en el consenso de empresarios.
Con cifras desestacionalizadas, el Igoec, que es el promedio de los indicadores de los cuatro sectores que lo integran –manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros– cerró noviembre por debajo de 50 puntos, que separa el crecimiento de la contracción. Asimismo, en su medición anual ligó 19 lecturas a la baja.
El mayor deterioro se observó en la situación económica del país y en el momento adecuado de inversión, así como en los rubros de expectativas relacionados con los aranceles (capacidad de planta y exportaciones).
En medio de una debilidad económica en el país, retos inflacionarios, expectativas por la revisión del T-MEC e inversión, el Igoec del penúltimo mes del año mostró un retroceso, tanto mensual como anual, debido a que los cuatros sectores mostraron descensos anuales y sólo uno avanzó (construcción) en su medición mensual.
Así, la confianza empresarial, que mide el “humor” de los empresarios (variable que condiciona las decisiones de producción e inversión a corto y mediano plazos) reportó que el mayor deterioro se observó en el momento adecuado para invertir, la situación económica de la empresa, principalmente, pero la economía del país también es un foco de preocupación para los empresarios.
Pedidos manufactureros en zona de contracción
Arrastrado por la baja en los inventarios de insumos y volúmenes esperados en producción, principalmente, el Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM), que mide el comportamiento de la economía manufacturera en México, recayó en noviembre de 2025 y regresó a la zona de contracción.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la actividad manufacturera mexicana, medida a través del IPM, se ubicó en 48.3 puntos en noviembre (terreno de contracción), lo que representó una caída de 4 puntos en su medición mensual, luego del avance de 3.3 puntos en octubre. En tanto, en su medición anual, se contrajo 2.7 puntos.
Respecto de sus componentes, se observaron retrocesos en inventarios de insumos de 8.8 y 7.5 puntos mensual y anual, respectivamente. En tanto, el volumen esperado de producción descendió 7.4 unidades respecto a octubre pasado y 4.3 puntos frente a noviembre de 2024.
El volumen esperado de pedidos descendió 2.9 puntos mensual en el penúltimo mes del año, mientras en su comparación anual retrocedió 2.5 puntos. Los niveles esperados de personal ocupado total cayeron 0.8 puntos, tanto mensual como anual.
Con cifras originales, el IPM se ubicó en 47.1 puntos en noviembre, un descenso anual de 3 puntos y el nivel más bajo desde diciembre de 2023.