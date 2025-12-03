Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 21
En México, en nueve de cada 10 tienditas de la esquina tienen la percepción de que este 2025 la inflación ha sido peor que el año pasado, debido a que han tenido que aumentar sus precios, han visto disminuidas sus ventas, han vendido fiado a más personas y han tenido que trabajar más horas, revela una encuesta realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).
En conferencia de prensa vía remota para presentar los resultados de la encuesta, Cuahtémoc Rivera, presidente del organismo que representa a las pequeñas tiendas de todo el país, enfatizó que la inflación funciona como un triple golpe, dado que aumenta los costos, reduce el margen de ganancia y disminuye el consumo.
“El comerciante se está quedando sin herramientas para amortiguar la crisis. El margen ya no alcanza para compensar incrementos y aun así no quieren perder clientela”, explicó.
Según diferentes fuentes, como la Anpec, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas o el ISCAM, en México existen entre 600 y 800 mil establecimientos relacionados con el canal mayorista, mejor conocidos como tiendas de la esquina.
Cerca de 68 por ciento de estas tiendas, según revela la encuesta de la Anpec, están administradas por mujeres. Del total de comerciantes en este segmento, 52 por ciento de tienen entre 40 y 59 años; 73 por ciento son cabezas de familia; 77 por ciento tienen escolaridad secundaria o superior; 55 por ciento trabajan sin empleados y 59 por ciento operan desde su propia casa.
De acuerdo con la encuesta, 92 por ciento consideran que la inflación de este año es peor que la del anterior; 91 por ciento reportan aumentos en los precios de lo que venden; 82 por ciento dicen que han tenido que reducir su margen de ganancias, y 92 por ciento afirman que sus proveedores subieron los precios.
Racionamiento invisible
Además, 11.27 por ciento creen que a sus clientes sólo les alcanza para la canasta básica; 45 por ciento aseguran que el consumo disminuye cada vez más; 64 por ciento afirman que el consumo en tienda es diario, es decir, la gente va al día por falta de recursos; 54 por ciento informan que el ticket de compra de las familias es de menos de 100 pesos; 70 por ciento señalan que la gente compra por precio y no por calidad.
En este último punto, la Anpec enfatizó en que las familias optan cada vez más por productos a granel en lugar de marcas consolidadas, siendo los productos más adquiridos de esta forma el azúcar, el arroz y el frijol. “Los hogares mexicanos están operando bajo un esquema de microgasto y racionamientos invisibles. La compra por pieza y a granel revela la precarización alimentaria”, señaló Rivera.