▲ En México existen entre 600 y 800 mil establecimientos comerciales, mejor conocidos como tiendas de la esquina. Foto Yazmín Ortega Cortés

Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 21

En México, en nueve de cada 10 tienditas de la esquina tienen la percepción de que este 2025 la inflación ha sido peor que el año pasado, debido a que han tenido que aumentar sus precios, han visto disminuidas sus ventas, han vendido fiado a más personas y han tenido que trabajar más horas, revela una encuesta realizada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec).

En conferencia de prensa vía remota para presentar los resultados de la encuesta, Cuahtémoc Rivera, presidente del organismo que representa a las pequeñas tiendas de todo el país, enfatizó que la inflación funciona como un triple golpe, dado que aumenta los costos, reduce el margen de ganancia y disminuye el consumo.

“El comerciante se está quedando sin herramientas para amortiguar la crisis. El margen ya no alcanza para compensar incrementos y aun así no quieren perder clientela”, explicó.

Según diferentes fuentes, como la Anpec, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas o el ISCAM, en México existen entre 600 y 800 mil establecimientos relacionados con el canal mayorista, mejor conocidos como tiendas de la esquina.

Cerca de 68 por ciento de estas tiendas, según revela la encuesta de la Anpec, están administradas por mujeres. Del total de comerciantes en este segmento, 52 por ciento de tienen entre 40 y 59 años; 73 por ciento son cabezas de familia; 77 por ciento tienen escolaridad secundaria o superior; 55 por ciento trabajan sin empleados y 59 por ciento operan desde su propia casa.