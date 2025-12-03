▲ Costco se unió a otras empresas que no desean esperar a ver si la Corte Suprema anula los aranceles del presidente Donald Trump, sino que ha acudió a la justicia para exigir reembolsos por los gravámenes ya pagados. Revlon y el productor de mariscos enlatados y pollo Bumble Bee Foods también iniciaron procesos similares. Los aranceles que son impugnados ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos han recaudado alrededor de 90 mil millones de dólares hasta ahora. Trump advirtió en agosto que la pérdida de sus gravámenes destruiría la economía estadunidense y llevaría a “1929 de nuevo, ¡una Gran Depresión!”. Foto Afp