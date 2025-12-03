Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 20

Ante la reducción en el flujo de remesas a México de los connacionales que radican en el extranjero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “tiene que ver con la situación que están viviendo los mexicanos allá”. No obstante, destacó que en el último mes hubo un incremento.

De acuerdo con los datos del Banco de México, en octubre el flujo de remesas sumó su séptima reducción anual consecutiva.

Entre los temas que abordó ayer la mandataria en su conferencia de prensa matutina, se refirió a esas estadística y tras exponer que el BdeM reporta que “siguen cayendo”, acotó: “En realidad aumentaron en el último mes, poco, pero aumentaron”.

Sheinbaum Pardo pidió proyectar gráficas sobre las remesas, en las que se observó un repunte de septiembre a octubre, aunque el indicador queda ligeramente por debajo de los niveles del mismo mes del año pasado.