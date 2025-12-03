Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 20
Ante la reducción en el flujo de remesas a México de los connacionales que radican en el extranjero, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que “tiene que ver con la situación que están viviendo los mexicanos allá”. No obstante, destacó que en el último mes hubo un incremento.
De acuerdo con los datos del Banco de México, en octubre el flujo de remesas sumó su séptima reducción anual consecutiva.
Entre los temas que abordó ayer la mandataria en su conferencia de prensa matutina, se refirió a esas estadística y tras exponer que el BdeM reporta que “siguen cayendo”, acotó: “En realidad aumentaron en el último mes, poco, pero aumentaron”.
Sheinbaum Pardo pidió proyectar gráficas sobre las remesas, en las que se observó un repunte de septiembre a octubre, aunque el indicador queda ligeramente por debajo de los niveles del mismo mes del año pasado.
También, apuntó que “disminuyó la migración de mexicanos a Estados Unidos desde 2020”, y aclaró que entre 2021 y 2023 creció el número de personas que no son mexicanas y que cruzan el país rumbo al norte.
Consultada sobre posibles casos de lavado de dinero en las remesas, principalmente desde América del Sur, la presidenta subrayó que el gobierno federal no cuenta con algún indicio de que esos recursos sean usados para ese tipo de delito. De detectarse casos se investigarán, pero se pronunció por no criminalizar a todos los que envían recursos.
“No se pueden explicar las remesas por un asunto ilegal, tienen que ver con el apoyo de los mexicanos en Estados Unidos”, recalcó.