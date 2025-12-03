Jessika Becerra

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 20

La tarea pendiente de México para impulsar el crecimiento económico es elevar la productividad mediante la educación vocacional y temprana, manifestó Alberto González, jefe del equipo de México y Costa Rica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Sostuvo que la educación vocacional ayudaría a que más jóvenes adquieran habilidades que les permitan acceder a empleos de calidad, mientras la educación temprana ayudaría a que más mujeres puedan acceder al mercado de trabajo, y que su talento sea plenamente aprovechado.

“Creemos que reforzar la educación temprana también podría dar réditos a corto plazo y hay otras reformas que son necesarias y que ayudarían a México a crecer más a mediano plazo; vemos el área educativa como prioritaria.”

Destacó que es clave fortalecer los ingresos tributarios para continuar con el ajuste fiscal que está en marcha y reforzar el gasto en educación e infraestructura de calidad.

Respecto a la situación fiscal, el analista comentó que es necesario vigilarla debido a que la deuda y el déficit están en niveles relativamente altos desde el punto de vista histórico.

“Todavía en comparativo internacional no son tan elevados si lo comparamos con otras regiones, pero es un área en la que hay que actuar, ya que las economías abiertas, como México, están más sujetas a este tipo de de choques.”