Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 20

La política de seguridad en México ha tenido un cambio “sustancial” bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora es más funcional para evitar intervenciones de Estados Unidos, afirmó Sergio Kurczyn, director de estudios económicos del Banco Nacional de México (Banamex).

“Estamos viendo que cambió la política de seguridad de México y ahora es más funcional para evitar intervenciones mayores de Estados Unidos… Se puede evaluar qué puede gustar de la política de seguridad, pero hay un cambio sustancial.

“Ya se llega a ciertos acuerdos, no conocemos el detalle respecto a qué papel va a jugar México en el caso de las lanchas que vengan por el lado del Océano Pacífico. Todo eso, más las declaraciones de algunos altos funcionarios, marcan como el país va enfrentando ese riesgo geopolítico gracias a los cambios en la política de seguridad de la administración actual frente a la administración pasada”, dijo Kurczyn en conferencia.

Detalló que la alta popularidad que tiene Sheinbaum “da legitimidad y gobernanza, eso es muy positivo”, y agregó que “si de verdad va en serio la política para invitar a la iniciativa privada a invertir mucho más y con un clima más favorable que en la administración pasada, pues no hay obstáculos.

“No hay nada que impida que se desarrollen políticas para crear un ambiente favorable para la iniciativa privada.”