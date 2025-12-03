Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a12

Serena Williams descartó la idea de que podría estar preparándose para retornar al tenis, con un mensaje ayer en las redes sociales que “No va a regresar”, después de que un portavoz de la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA, por sus siglas en inglés) asegurara que la dueña de 23 títulos de Grand Slam se había registrado en el organismo de control de dopaje del deporte.

Ese es el primer paso que se requiere de un jugador que busca salir del retiro.

Williams, de 44 años, no ha competido desde que se despidió en el Abierto de Estados Unidos de 2022. En ese momento dijo que no quería usar la palabra “retirarse” y en su lugar declaró que estaba “evolucionando” lejos del tenis.

No estaba claro cuándo o dónde –o incluso si– Williams realmente volverá a jugar, y más tarde publicó: “Dios mío, gente, no voy a regresar. Este incendio es una locura”.

Su agente no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el tema.

En un comunicado enviado por correo electrónico a The Associated Press, el portavoz de la Asociación de Tenis de Estados Unidos, Brendan McIntyre, indicó que “somos conscientes de que Serena ha presentado la documentación necesaria ante la ITIA para reincorporarse al grupo de pruebas registrado. Si decide regresar y competir a nivel profesional, junto con sus fanáticos, daremos la bienvenida entusiasta al regreso de una de las más grandes campeonas en la historia de nuestro deporte”.