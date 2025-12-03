Juan Manuel Vázquez

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a12

En unos cuantos días, algunos personajes del boxeo se pronunciaron para que Saúl Canelo Álvarez se retire. La más reciente pelea que ofreció frente a Terence Crawford, una derrota apabullante y amplificada por la poderosa difusión en Netflix, sirve para alimentar el escepticismo o desencanto de quienes lo ven como una estrella en extinción.

Rafael Divino Espinoza, campeón mundial mexicano y recién consolidado tras su cuarta defensa del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), no sólo está en desacuerdo, sino además piensa que es irrespetuoso hablar así del peleador que llevó el boxeo mexicano a niveles de popularidad global sin precedentes.

Si algunos piensan que Canelo no sólo ya ofreció todo lo que podía dar en una carrera meteórica y que, por tanto, ya es tiempo de que otras figuras reciban la estafeta del relevo, Divino está convencido de que la estrella tapatía tiene una carrera ejemplar y que nadie más sabe hasta dónde puede llegar.

“Canelo tiene un lugar indiscutible y nadie puede reclamarle. Es suyo y lo consiguió con esfuerzo y una disciplina que debería ser ejemplo para todos los que estamos en el boxeo actual y los que vienen”, plantea una semana después de que logró defender de manera contundente por cuarta ocasión su cinturón mundial.

Hace unos días Ryan García dijo que Canelo había llegado a su límite, por tanto era tiempo de marcharse. Todos los que opinan de este modo lo hacen a partir de la penosa derrota ante Crawford. José Benavidez, padre y entrenador de David Benavidez, también lo recomendó, pero se apoya en el desempeño sin lustre que tuvo el tapatío. Roberto Manos de piedra Durán fue inclemente al criticar la falta de recursos que exhibió Álvarez y hasta Antonio Margarito salió al tema al acusar a la estrella mexicana de quedar en evidencia cuando no elige a rivales sobre los que tiene amplia ventaja.

Fue una derrota muy cara para el mexicano, quien además dejó de estar en el top 10 de las principales clasificaciones de lo mejor del boxeo, donde permaneció por más de una década. Durante esa etapa, al discutir quiénes eran lo más selecto del pugilismo en todas las categorías, el nombre de Álvarez, más arriba o abajo, tenía un sitio seguro.

“Ese lugar como el mejor boxeador mexicano de esta época le pertenece a Canelo por derecho propio y nadie, de verdad que nadie, puede reclamarlo”, comenta sobre aquellos que han aprovechado la triste exhibición del tapatío para proclamarse dignos de ser sucesores de la máxima estrella internacional mexicana en el deporte.