Para los jóvenes es ejemplo de éxito, afirma
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a12
En unos cuantos días, algunos personajes del boxeo se pronunciaron para que Saúl Canelo Álvarez se retire. La más reciente pelea que ofreció frente a Terence Crawford, una derrota apabullante y amplificada por la poderosa difusión en Netflix, sirve para alimentar el escepticismo o desencanto de quienes lo ven como una estrella en extinción.
Rafael Divino Espinoza, campeón mundial mexicano y recién consolidado tras su cuarta defensa del título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), no sólo está en desacuerdo, sino además piensa que es irrespetuoso hablar así del peleador que llevó el boxeo mexicano a niveles de popularidad global sin precedentes.
Si algunos piensan que Canelo no sólo ya ofreció todo lo que podía dar en una carrera meteórica y que, por tanto, ya es tiempo de que otras figuras reciban la estafeta del relevo, Divino está convencido de que la estrella tapatía tiene una carrera ejemplar y que nadie más sabe hasta dónde puede llegar.
“Canelo tiene un lugar indiscutible y nadie puede reclamarle. Es suyo y lo consiguió con esfuerzo y una disciplina que debería ser ejemplo para todos los que estamos en el boxeo actual y los que vienen”, plantea una semana después de que logró defender de manera contundente por cuarta ocasión su cinturón mundial.
Hace unos días Ryan García dijo que Canelo había llegado a su límite, por tanto era tiempo de marcharse. Todos los que opinan de este modo lo hacen a partir de la penosa derrota ante Crawford. José Benavidez, padre y entrenador de David Benavidez, también lo recomendó, pero se apoya en el desempeño sin lustre que tuvo el tapatío. Roberto Manos de piedra Durán fue inclemente al criticar la falta de recursos que exhibió Álvarez y hasta Antonio Margarito salió al tema al acusar a la estrella mexicana de quedar en evidencia cuando no elige a rivales sobre los que tiene amplia ventaja.
Fue una derrota muy cara para el mexicano, quien además dejó de estar en el top 10 de las principales clasificaciones de lo mejor del boxeo, donde permaneció por más de una década. Durante esa etapa, al discutir quiénes eran lo más selecto del pugilismo en todas las categorías, el nombre de Álvarez, más arriba o abajo, tenía un sitio seguro.
“Ese lugar como el mejor boxeador mexicano de esta época le pertenece a Canelo por derecho propio y nadie, de verdad que nadie, puede reclamarlo”, comenta sobre aquellos que han aprovechado la triste exhibición del tapatío para proclamarse dignos de ser sucesores de la máxima estrella internacional mexicana en el deporte.
“Si Canelo decide que puede seguir o volver a pelear para estar entre los mejores libra por libra, sólo él sabe si puede hacerlo. Nadie más debe atreverse a discutirlo. Una pelea que no salió como planeaba no puede tirar todo lo que ha logrado”, señala el Divino.
Incluso para Espinoza sólo Canelo ha dejado un modelo como herencia a los peleadores actuales y los que vienen: la disciplina y la vida consagrada al oficio. “Álvarez nos ha enseñado que si te dedicas por completo a cultivar tus facultades puedes aspirar a una carrera más larga y con más posibilidades de éxito deportivo. Ya no sólo tenemos el legado de grandes boxeadores, demasiado talentosos, pero que la vida que tuvieron los terminó por arruinar”, agrega.
Necesito unificar para ser más conocido
Divino Espinoza ya demostró que es un campeón mundial sólido y no necesita que nadie se marche para buscar relevancia profesional. Hace poco más de una semana venció con autoridad al difícil retador ucranio Arnold Khegai, peleador de menor estatura, pero con experiencia en artes marciales mixtas que le propuso un combate complicado y por momentos sucio.
“Como es más pequeño de estatura, Khegai apostó a pelear en corto y sacar sus mañas. Me di cuenta que sabía de artes marciales, porque veía cómo me enredaba y buscaba sacarme de concentración por ahí. Pero uno nunca debe permitirlo, y aún en corto o larga distancia le metí las manos”, cuenta Espinoza.
Cuando logró poner en orden al ucranio, los recursos del Divino hicieron estragos y obligó a la esquina del rival a intervenir para que no saliera al penúltimo episodio. Por el castigo que le había infligido, el combate debió parar mucho antes.
“Hubo un momento en el que ya sentía feo golpearlo. Volteaba a ver a su esquina como para decirles, ya, no es necesario, paren esto. Pero uno está ahí en el combate y si no la detienen hay que continuar.”
Después de la cuarta defensa, Divino está convencido que necesita unificar en la categoría para que su condición de campeón sea más relevante tanto en México como en los grandes mercados del pugilismo.
“No necesito que esté tal o cual estrella para que yo sea más reconocido. Lo que en verdad me hace falta es buscar a los otros campeones de mi peso y sólo así puedo aspirar a otras ligas”, concluye.