▲ España logró su tercer gran título internacional tras imponerse ayer 3-0 a Alemania en la final de la Liga de Naciones Femenina, a pesar de la ausencia de su estrella Aitana Bonmatí por una grave lesión. Un doblete de Claudia Pina y un tanto de Vicky López hicieron posible que La Roja revalidara su cetro europeo. Jennifer Hermoso, jugadora de las Amazonas, vigentes campeonas de la Liga Mx, disputó algunos minutos del encuentro. Foto Afp