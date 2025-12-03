De la redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a11

Con apenas un torneo y medio de haberse retirado y asumir de manera inmediata la dirección técnica de Tigres, Guido Pizarro disputará por segunda ocasión unas semifinales cuando enfrente hoy a Cruz Azul, en busca de que el plantel, uno de los más caros de la Liga Mx, retorne a una final después de dos años. En la otra serie, el Toluca buscará seguir en la búsqueda del bicampeonato cuando visite en el juego de ida a Monterrey.

“De Cruz Azul sabemos que tiene un modelo de juego marcado ya hace tiempo, con la llegada del nuevo entrenador (Nicolás Larcamón) le ha impuesto su estilo, su esencia, tiene grandísimos jugadores. Va ser un partido muy difícil”, dijo Pizzaro al reconocer el nivel del rival.

La más reciente ocasión que Tigres disputó una liguilla fue hace dos años, en el Apertura 2023, cuando Pizarro aún era estrella en la cancha. En ese entonces, el cetro se les negó al caer ante el América.

En su primer semestre de estratega, Pizarro llevó al club a las semifinales, aunque también fueron eliminados por el ahora campeón Toluca. En este torneo buscan una revancha para alcanzar el duelo decisivo por el título y sumar su novena estrella.