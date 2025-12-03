Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a11
En la renovación que vive Pumas después de arrastrar 14 años sin un título, el plantel recurrió a Antonio Sancho, personaje conocido dentro del equipo, para asumir el cargo de vicepresidente deportivo tras la salida de Miguel Mejía Barón y con la encomienda de recuperar la esencia del club como uno de los cuatro grandes del futbol mexicano.
“Estoy contento, orgulloso, pero sé lo que es esta responsabilidad. Lo que he hecho aquí y en otros equipos me abre la oportunidad para que me inviten. Me van a empezar a juzgar desde el primer día, pues la gente quiere ganar, pero lo pasado, pasado y ahora hay que darle para adelante”, dijo durante su presentación.
Aun cuando el torneo Apertura 2025 fue una agonía para los felinos, al quedar eliminados en el play-in, Sancho ratificó al entrenador Efraín Juárez al destacar la trayectoria que ha tenido en el extranjero, donde se formó como timonel e incluso obtuvo un título en Colombia.
“Efraín es nuestro técnico, tiene contrato con el club, es canterano, lo conozco, es el primero que quiere ganar títulos. No he hablado con él, esto se hizo muy rápido, pero es nuestro entrenador y estoy convencido con su trabajo, se preparó afuera, ganó un campeonato, eso no es fácil, ahora hay que apoyarlo y dar todo para ganar campeonatos”, apuntó.
Sancho conoce las raíces de Pumas por de haber sido jugador en la década de 1990 a 2000, al tiempo que también fungió de director deportivo de 2014 a 2016, etapa en la cual consiguieron un subcampeonato en 2015 y disputaron la Copa Libertadores.
Después de una estancia en la directiva de Tigres, Sancho retorna a Pumas en un momento en el que el equipo enfrenta una situación compleja, con la deuda que supone no obtener de un cetro desde hace casi tres lustros, además de que no han accedido a una liguilla desde hace un año y la ocasión más reciente que disputaron una final fue en 2020.
Roberto Medina asume timón del plantel femenil
La renovación alcanzó incluso al equipo femenil, por lo que Roberto Medina, bicampeón con Tigres, fue presentado como nuevo técnico de las auriazules, tras la salida del brasileño Marcelo Frigério.
“Vamos con el mismo fin, con la ilusión de aportar de mi parte, hacer crecer a cada una de las futbolistas. Me da un gran orgullo estar de nuevo aquí, representando estos colores, porque regreso a mi casa”, afirmó Medina, quien trabajará en conjunto con Leonardo Cuéllar, coordinador de desarrollo de futbol femenil de Pumas.