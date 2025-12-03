Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a11

En la renovación que vive Pumas después de arrastrar 14 años sin un título, el plantel recurrió a Antonio Sancho, personaje conocido dentro del equipo, para asumir el cargo de vicepresidente deportivo tras la salida de Miguel Mejía Barón y con la encomienda de recuperar la esencia del club como uno de los cuatro grandes del futbol mexicano.

“Estoy contento, orgulloso, pero sé lo que es esta responsabilidad. Lo que he hecho aquí y en otros equipos me abre la oportunidad para que me inviten. Me van a empezar a juzgar desde el primer día, pues la gente quiere ganar, pero lo pasado, pasado y ahora hay que darle para adelante”, dijo durante su presentación.

Aun cuando el torneo Apertura 2025 fue una agonía para los felinos, al quedar eliminados en el play-in, Sancho ratificó al entrenador Efraín Juárez al destacar la trayectoria que ha tenido en el extranjero, donde se formó como timonel e incluso obtuvo un título en Colombia.

“Efraín es nuestro técnico, tiene contrato con el club, es canterano, lo conozco, es el primero que quiere ganar títulos. No he hablado con él, esto se hizo muy rápido, pero es nuestro entrenador y estoy convencido con su trabajo, se preparó afuera, ganó un campeonato, eso no es fácil, ahora hay que apoyarlo y dar todo para ganar campeonatos”, apuntó.