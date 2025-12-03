▲ Las mexicanas cerraron con victoria el año y en febrero enfrentarán a Santa Lucía en las eliminatorias rumbo al Mundial. Foto FMF

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a11

La selección mexicana femenil demostró de nuevo que ha tenido un ascenso futbolístico en la zona de la Concacaf, dominada por Estados Unidos y Canadá, al imponerse ayer 2-0 a Costa Rica en un partido amistoso que no fue transmitido por televisión, en su cierre de actividad del año rumbo al Mundial 2027. Las dirigidas por Pedro López afrontaron este duelo tras conseguir el sábado su mayor goleada en la historia al vencer 14-0 a su similar de San Vicente.

El Tricolor abrió la pizarra al minuto 63 con un gol olímpico de Alice Soto, quien envió un centro al área chica, pero el esférico botó antes que lo pudiera controlar la guardameta tica. El duelo concluyó en tiempo de compensación con una anotación de la delantera de los Tigres, Diana Ordóñez.

“Estoy muy contento, recuerdo que el año pasado empatamos en nuestro último partido. Teníamos ahora el reto de terminar el año ganando y lo hicimos de la mejor manera, no sólo por el resultado, sino porque han participado 22 jugadoras, que se han sentido protagonistas de esta victoria. Tenemos que seguir puliendo detalles para jugar contra Santa Lucía en febrero, no relajarnos”, declaró López.