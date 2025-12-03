Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a10
Será este miércoles cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anuncie si finalmente acudirá al sorteo de la próxima Copa del Mundo de futbol, cuya inauguración se realizará en el estadio Azteca. “Todavía no sabemos…” Aun cuando el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, confirmó su presencia en la ceremonia –que era una de las premisas de Sheinbaum para acudir– , todavía no ha confirmado si aceptará la invitación de la FIFA.
La mandataria ratificó su pretensión de regalar su boleto de entrada al juego inaugural a una niña que le guste el futbol. Sin embargo, a la pregunta sobre una eventual presencia de Trump y del ministro de Canadá, Mark Carney –países que son corganizadores de la justa deportiva–, Sheinbaum consideró que falta mucho tiempo para que esta presencia sea ya decidida.
“Todavía no sabemos si van a venir, quiénes van a venir. Y también el trato que les daríamos, por supuesto, de jefes de Estado, si es que van a visitar nuestro país. Pero es temprano para saber eso y qué recepción les haríamos.”
Al referirse a las versiones de que el papa León XIV vendrá a la reinauguración del estadio Azteca, la presidenta dijo no contar con esa información. Sin embargo, recordó que durante la ceremonia en que inició su papado, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, le entregó una carta en la que el gobierno de México lo invitaba a venir a territorio nacional.
Sin embargo, indicó que se ha buscado al nuncio Joseph Spiteri para concretar una llamada telefónica con el Papa, porque sí queremos que visite México, recordando que hace poco tiempo el pontífice dio a conocer que le gustaría conocer la Basílica de Guadalupe.