Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a10

Será este miércoles cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anuncie si finalmente acudirá al sorteo de la próxima Copa del Mundo de futbol, cuya inauguración se realizará en el estadio Azteca. “Todavía no sabemos…” Aun cuando el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, confirmó su presencia en la ceremonia –que era una de las premisas de Sheinbaum para acudir– , todavía no ha confirmado si aceptará la invitación de la FIFA.

La mandataria ratificó su pretensión de regalar su boleto de entrada al juego inaugural a una niña que le guste el futbol. Sin embargo, a la pregunta sobre una eventual presencia de Trump y del ministro de Canadá, Mark Carney –países que son corganizadores de la justa deportiva–, Sheinbaum consideró que falta mucho tiempo para que esta presencia sea ya decidida.

“Todavía no sabemos si van a venir, quiénes van a venir. Y también el trato que les daríamos, por supuesto, de jefes de Estado, si es que van a visitar nuestro país. Pero es temprano para saber eso y qué recepción les haríamos.”