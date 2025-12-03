▲ Tras el anuncio, uno de los duelos más esperados será el de los arietes Raúl Jiménez y CR7. Foto Afp y Ap

De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a10

La reapertura del estadio Azteca será con bombo y platillo e incluso la posible participación de la estrella internacional Cristiano Ronaldo después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el Tricolor enfrentará el 28 de marzo a las 19 horas en un partido amistoso a Portugal, en el primer duelo que recibirá el recinto tras su remodelación para el Mundial 2026.

Además del encuentro contra los portugueses, México también enfrentará el 31 de marzo a Bélgi-ca en el estadio Soldier Field de Chicago como parte de su preparación a la Copa del Mundo, que albergará junto con Estados Unidos y Canadá.

“Este tipo de partidos son los que Javier (Aguirre) nos pidió buscar y encontrar para realmente medir a nuestra selección. Bélgica también es un gran equipo y ahí estaremos en Chicago”, dijo Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales.

“Para nosotros es un orgullo poder enfrentar a Portugal, un equipo muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores y en la reinauguración de nuestro estadio será un honor, esperemos que sea un gran partido y seguir formando al representati-vo para el Mundial”, agregó.

El partido contra los lusitanos será trascendental para presentar a un estadio Azteca remodelado, pues el 11 de junio será el escenario del juego de inauguración de la Copa del Mundo 2026, así como de otros cuatro partidos durante el torneo. Además, el recinto se convertirá en el único en ser sede de tres Mundiales después de las ediciones de México 1970 y 1986.

“El duelo ante Portugal servirá como la antesala ideal, encendiendo el ambiente mundialista con un estadio renovado, una selección ilusionada y un rival de máximo calibre”, indicó la FMF en un comunicado.

Para modernizar al inmueble y cumplir con las exigencias de la FIFA, Ollamani, empresa que nació de la escisión de Grupo Televisa para manejar los negocios de futbol, casinos, revistas y es dueña del estadio, ha realizado una cuantiosa inversión, al tiempo que acordó un crédito con Banorte por 2 mil 100 millones de pesos.