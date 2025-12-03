México enfrentará a Bélgica en Chicago
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. a10
La reapertura del estadio Azteca será con bombo y platillo e incluso la posible participación de la estrella internacional Cristiano Ronaldo después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó que el Tricolor enfrentará el 28 de marzo a las 19 horas en un partido amistoso a Portugal, en el primer duelo que recibirá el recinto tras su remodelación para el Mundial 2026.
Además del encuentro contra los portugueses, México también enfrentará el 31 de marzo a Bélgi-ca en el estadio Soldier Field de Chicago como parte de su preparación a la Copa del Mundo, que albergará junto con Estados Unidos y Canadá.
“Este tipo de partidos son los que Javier (Aguirre) nos pidió buscar y encontrar para realmente medir a nuestra selección. Bélgica también es un gran equipo y ahí estaremos en Chicago”, dijo Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales.
“Para nosotros es un orgullo poder enfrentar a Portugal, un equipo muy fuerte, que tiene muy buenos jugadores y en la reinauguración de nuestro estadio será un honor, esperemos que sea un gran partido y seguir formando al representati-vo para el Mundial”, agregó.
El partido contra los lusitanos será trascendental para presentar a un estadio Azteca remodelado, pues el 11 de junio será el escenario del juego de inauguración de la Copa del Mundo 2026, así como de otros cuatro partidos durante el torneo. Además, el recinto se convertirá en el único en ser sede de tres Mundiales después de las ediciones de México 1970 y 1986.
“El duelo ante Portugal servirá como la antesala ideal, encendiendo el ambiente mundialista con un estadio renovado, una selección ilusionada y un rival de máximo calibre”, indicó la FMF en un comunicado.
Para modernizar al inmueble y cumplir con las exigencias de la FIFA, Ollamani, empresa que nació de la escisión de Grupo Televisa para manejar los negocios de futbol, casinos, revistas y es dueña del estadio, ha realizado una cuantiosa inversión, al tiempo que acordó un crédito con Banorte por 2 mil 100 millones de pesos.
90 mil localidades
La máximo autoridad del balompié solicitó asientos más cómodos, conexión Wi-Fi para espectadores y césped híbrido (que combina grama natural y fibras sintéticas). El aforo además aumentará de 83 mil 264 a 90 mil localidades.
Con la reapertura del recinto de Santa Úrsula en la fecha FIFA de marzo, el Tricolor tendrá la oportunidad de enfrentar en el tramo final de su preparación rumbo al Mundial a selecciones que se encuentran dentro de los 10 mejores equipos del ranking del orbe, pues Portugal está en el sexto peldaño y Bélgica en el octavo escalón.
Si bien Cristiano Ronaldo, estrella de Portugal, fue sancionado por el Comité de Disciplina de la FIFA con un partido, mismo que ya cumplió, tras ser expulsado en un encuentro ante Irlanda, el atacante está condicionado a dos compromisos más de acuerdo con su comportamiento.
De esta manera, el Bicho podría ser elegible para disputar el par-tido contra México, siempre y cuan-do no reincida con una falta gra-ve dentro de las canchas.
México ha enfrentado a Portugal en cinco ocasiones con saldo de tres derrotas y dos empates, siendo el duelo del Mundial de Alemania 2006 el más destacado.
Para el enfrentamiento contra Bélgica se espera que México pueda medirse ante estrellas internacionales como Romelu Lukaku, Jérémy Doku, Kevin de Bruyne y Thibaut Courtois.
El Tricolor tiene un amplio historial de enfrentamientos con Bélgica, pues han disputado siete partidos, en los cuales México ha conseguido tres victorias, dos empates y mismo número de derrotas.
Bélgica ha sido uno de los rivales más comunes para el Tricolor en los Mundiales, debido a que se han enfrentado en tres ocasiones: en las Copas del Mundo de México 1970 y 1986 así como en Francia 1998.