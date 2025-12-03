Daniel López Aguilar y Juan Carlos G. Partida

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 5

Guadalajara, Jal., En una comparativa estadística entre 2023 y 2024, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) informó que la producción de títulos disminuyó 15 por ciento y, la de ejemplares, 4.1 por ciento, pese a lo cual la facturación de libros impresos y digitales subió 5 por ciento, con un suma de 11 mil 290 millones 994 mil 587 pesos.

En la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara se realizó ayer la conferencia de prensa “Estado del libro en México 2025”, presidida por Diego Echeverría, presidente de la Caniem, junto con Ignacio Uribe, tesorero de dicho organismo, y Andre Breedt, representante de la firma encuestadora Nielsen Bookdata, en la cual se presentaron las tendencias del sector y los desafíos que marcarán el próximo año.

El porcentaje de 15 puntos menos de títulos se refiere a que en 2024 hubo 20 mil 54 nuevos títulos editados, mientras el 4.1 por ciento inferior de ejemplares publicados entre ambos periodos detalla que el año pasado se produjeron 76 millones 468 mil 768 libros.

Los detalles del comparativo presentado también muestran que en 2024 se vendieron 79 millones 283 mil 767 ejemplares impresos, una disminución de 2.6 por ciento respecto a 2023, pero se facturó 11 mil 25 millones 117 mil 835 pesos, lo que representa un aumento de 4.8 por ciento.

En cuanto a ediciones digitales también hubo un aumento en la facturación de 3.3 por ciento con 265 millones 876 mil 752 pesos.