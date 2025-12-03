Daniel López Aguilar

Enviado

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 5

Guadalajara, Jal., Apenas tomó el micrófono, el compositor barcelonés Joan Manuel Serrat soltó una frase que atravesó la sala de prensa y ordenó el caos de celulares y cámaras que lo seguían por los pasillos de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en el acto que, sin duda, ha sido el más importante del encuentro librero.

“La jubilación es una palabra fea… y además es mentira: he renunciado a cualquier tipo de jubilación”. No era sólo una broma, sino la entrada perfecta para quien el viernes recibirá el doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Guadalajara.

La afirmación arrancó risas y alivió la tensión de una sala desbordada. A sus 81 años, Serrat volvió a México con humor, serenidad y ese filo lúcido que no se oxida, justo cuando Barcelona, su ciudad natal, funge como Invitada de Honor del encuentro librero.

“Quería estar en Guadalajara; si no me hubieran invitado, me habría invitado yo mismo”, afirmó, provocando de inmediato el entusiasmo de los presentes.

Con la calma que sólo se alcanza después de medio siglo de escenarios, habló de su origen. “Soy barcelonés. Nací en un barrio obrero, entre el mar y la montaña, lleno de inmigrantes. Ese territorio es mi único verdadero material creativo. No podía escribir lejos de mi realidad.

“Hoy, ese barrio se ha transformado y está habitado por latinoamericanos y árabes, gente que, igual que entonces, llega buscando una vida mejor.”

Una pregunta sobre su retiro dio pie a otra ráfaga de ironía. “Retirada, jubilación… palabras feas. La prueba de que no estoy jubilado es que estoy aquí, hablando con ustedes”.

Contó que hace dos años dejó las giras formales y extraña el movimiento: “Echo de menos andar por el mundo, pero uno no puede hacerlo todo”.

Miguel Hernández y Antonio Machado

Hubo espacio para su íntima relación con la poesía. Serrat recordó que musicalizó a Antonio Machado y a Miguel Hernández no para difundirlos, sino porque allí encontró canciones. “Si la gente no hubiera encontrado buenas canciones, no habría encontrado al poeta”. Y evocó a Benedetti, agradecido con quienes llevaban sus versos al canto.