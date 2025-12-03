Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 4

La novela El monte de las furias, de la narradora uruguaya Fernanda Trías (Montevideo, 1976), fue marcada por la crisis de desaparecidos en Guadalajara y el abandono de quienes buscan a sus familiares. Por este libro, la autora recibe hoy el Premio Sor Juana Inés de la Cruz en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

En entrevista con La Jornada, la escritora radicada en Bogotá mencionó que en uno de sus viajes a la capital jaliscience le mostraron la rebautizada Glorieta de las y los desaparecidos, “completamente empapelada de las caras de todos los jóvenes de la ciudad desaparecidos. Sentí el desamparo estatal de quienes desaparecen y son sus familiares quienes los buscan”.

En el texto, la protagonista asume ser guardiana de los restos “que aparecen ahí porque han desaparecido de algún otro lugar; ella los cuida y los entierra”.

Sobre el galardón, que recibirá por segunda ocasión (la primera lo obtuvo con su novela Mugre rosa), Trías apunto: “me siento muy orgullosa y honrada. Sé que es muy difícil recibir este premio una vez y mucho más difícil en dos ocasiones. Fue una gran sorpresa y, al mismo tiempo, una alegría enorme”.

La narradora comentó que cuando comenzó a leer, el libro que quizá mayor impronta le dejó fue Pedro Páramo, de Juan Rulfo. “Me acuerdo que sentí un temblor de tierra. Conectaba con muchas cosas, principalmente que desde mi primera novela he escrito mucho sobre el tema del padre y la del jaliscience es la poética de la búsqueda del padre”.

La narración distinguida explora las voces de una montaña y de la mujer que la habita. Una es un ser con una subjetividad antediluviana y, la otra, una trabajadora rural cuya historia se va tornando mucho más compleja, a decir de la escritora.