▲ “Si los jóvenes prefieren hadas y fantasías, qué triste”, comentó el cineasta Luis Estrada sobre quienes abandonaron la serie Las muertas tras los primeros episodios. Foto Arturo Campos Cedillo

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 4

Guadalajara, Jal., Luis Estrada, guionista y director de cine mexicano, inició su ponencia sobre Jorge Ibargüengoitia con una confesión que reunió risas y aplausos: su sueño juvenil era adaptar Las muertas, la novela del autor guanajuatense publicada en 1977 y que en septiembre pasado estrenó como miniserie en Netflix .

La sala 4 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara se llenó por completo y muchos asistentes sostenían ejemplares del libro mientras seguían la ponencia Ibargüengoitia en la visión cinematográfica de Luis Estrada: Estilo, sátira y narrativa.

Estrada, acompañado por el actor Alfonso Herrera; Daniela Fregoso, directora de Asuntos Comerciales y Legales de Netflix en México, y Antonio Ortuño, narrador, guionista y moderador del conversatorio, dialogó sobre la magia literaria y cinematográfica de Ibargüengoitia y la manera en que su obra se traslada al lenguaje audiovisual contemporáneo.

El director recordó que, tras el éxito de la película ¡Que viva México!, “vista por más de 32 millones de cuentas en la plataforma”, Francisco Ramos le preguntó qué quería hacer a continuación. Sin titubeos respondió: “quiero hacer Las muertas”. Apenas dos días después, los derechos estaban asegurados.

Compartió su primer acercamiento al universo ibargüengoitiano: siendo adolescente visitó el rodaje de Maten al León, adaptación dirigida por su padre, José El Perro Estrada, donde el escritor mexicano lo recibió durante apenas 10 minutos.

Esa breve interacción no apagó su fascinación: “Ibargüengoitia es humor y rudeza; así se resume la realidad mexicana de entonces y hoy”, dijo. La lectura de la novela le dio una certeza inmediata: debía llevarla a la pantalla, aunque durante décadas los derechos parecían inalcanzables.

Daniela Fregoso explicó que Netflix adquirió los derechos pensando en una película, pero la riqueza de la narrativa hizo natural realizarla como serie.