Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 3

Para abonar a la cultura de paz y la reconstrucción del tejido social, se lanzó la convocatoria que invita “a los artistas visuales a transformar armas incautadas y desmanteladas en esculturas públicas”.

La inscripción para Desarmar, intervenir, reconstruir: Resignificación artística de armas, organizada por la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), está abierta hasta el 30 de enero de 2026, de la que se seleccionarán tres proyectos artísticos.

En entrevista con La Jornada, Gerardo Cedillo, coordinador nacional de Artes Visuales del Inbal, destacó: “colaboramos con la Sedena para configurar esta nueva plataforma en la que artistas y colectivos de todo el país, de mediana y amplia trayectoria, pudieran desarrollar proyectos que no sólo pongan en valor la capacidad creativa y material de los participantes, sino que también pongan en relieve la función social del arte para revertir los efectos negativos de la violencia”.

Las comunidades artísticas en México, dijo Cedillo, “tienen muchos proyectos y capacidades para demostrar la función social del arte y esta convocatoria tiene gran potencial en ese sentido”.

Esta iniciativa, detalló el funcionario, “tiene cinco fases para que artistas que ya hayan abordado estos temas realicen las obras con principios éticos y un manejo sensible”.

En una segunda fase, “el Inbal conformará un consejo curatorial que hará una preselección de cinco artistas o colectivos para que desarrollen un anteproyecto que será evaluado; luego se comisionará a tres esculturas, las cuales se desarrollarán de junio a octubre para que finalmente sean emplazadas en el espacio público”.