Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 3

Madrid. El ministro de Cultura del gobierno español, Ernest Urtasun, insistió en que “no le debemos tener ningún miedo” a pedir “perdón” a los pueblos originarios de México por los excesos perpetrados durante la Conquista y la Colonia, tal y como viene reclamando el gobierno de nuestro país desde hace al menos tres años. En el marco de la reinauguración, en este caso ya completa, de la exposición en el Museo Arqueológico Nacional, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Cultura del gobierno mexicano, el político español envió un “saludo cariñoso” a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El pasado 31 de octubre, en la inauguración oficial de las cuatro exposiciones en Madrid La mitad del mundo: La mujer en el México indígena, el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, el socialista José Manuel Albares, pronunció unas palabras que significaron un paso adelante en el gesto del perdón, al afirmar: “como toda historia humana, tiene claroscuros. Ha habido dolor e injusticia hacia los pueblos originarios. Hubo injusticia, justo es reconocerlo y lamentarlo”. Ese mismo día se abrieron al público las muestras de arte precolombino en cuatro sedes distintas: la Casa de México en España, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Instituto Cervantes y el Museo Arqueológico Nacional.

Así que un mes después se inauguró completa la exposición y fue en el marco de su apertura cuando el ministro Urtasun, que pertenece a la coalición de izquierdas Sumar, insistió en sus palabras de acercamiento al gobierno de Sheinbaum: “no le debemos tener ningún miedo a las palabras que nos unen y nos aproximan en tantos países y en tantas personas. Lo he dicho ya muchas veces: palabras como diálogo, perdón, encuentro, fraternidad. Porque todas esas palabras nos acercan y mejoran nuestras vidas y todas ellas constituyen el campo semántico de la cultura, que es ese terreno fértil donde siempre se anuncian los cambios y las transformaciones”.