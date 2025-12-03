▲ Maurilio Ramírez Aguilar, coordinador general del del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta durante la conferencia de prensa a la que convocaron ayer en el Centro Prodh. Foto Germán Canseco

Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 2

La inscripción de la Ruta wixárika por los sitios sagrados a Wirikuta como Patrimonio mundial cultural y natural de la Unesco, el pasado 12 de julio, durante la 47 sesión del Comité del Patrimonio Mundial, es “una herramienta estratégica que fortalece la protección de Wirikuta y muchos otros lugares sagrados a lo largo de nuestras rutas ancestrales para evitar su deterioro y destrucción”, afirmaron integrantes del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta.

Autoridades tradicionales, civiles y agrarias de las comunidades wixaritari que conforman el Consejo Regional, convocaron a una conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), en la que recalcaron que éste, junto con sus aliados, han trabajado por años para lograr este reconocimiento internacional y para divulgar la importancia de esta labor. Además, dicho reconocimiento “no hace entrega de nuestra cultura milenaria, sino la protege para evitar su saqueo, mercantilización y extinción”.

La inscripción, a su vez, “compromete más que nunca al Estado mexicano a dar opciones de desarrollo sostenible a los habitantes locales para evitar la explotación del territorio por parte de la agroindustria y proyectos extractivistas”.

El reconocimiento “obliga a México a incrementar sus esfuerzos en la protección al peyote y del saqueo por parte de grupos que no pertenecen al pueblo wixárika, quienes lo han llevado a peligro de extinción”. El Consejo Regional exige, hoy más que nunca, que Wirikuta y los demás lugares sagrados vivan libres de amenazas y se dé oportunidades dignas y sustentables a sus habitantes, indicó Maurilio Ramírez Aguilar, coordinador general del organismo, quien estuvo acompañado por Aurelio Torres Carrillo, comisionado de bienes comunales de Santa Catarina Cuexcomatitlán; Felipe Seriochino, en representación de la comunidad wixárika de San Sebastián y Tuxpan, y Sofía García Mijarez, coordinadora de comunicación.

Los integrantes del Consejo Regional rechazaron “categóricamente la difamación y criminalización hacia nuestra defensa de los lugares sagrados, asimismo de los que lo integramos, en específico de nuestro compañero Santos de la Cruz, ya que nuestra defensa es por la vida. Recordamos a nuestros compañeros que perdieron la vida por defender los lugares sagrados”.

En vista de las “nuevas obligaciones internacionales adquiridas por el Estado mexicano”, el Consejo Regional exige “la cancelación de todas las concesiones mineras de empresas nacionales y extranjeras vigentes tanto en la Sierra de Catorce, el bajío de Wirikuta y su zona de influencia”. En 2010 había un otorgamiento de 78 concesiones mineras registradas dentro de este territorio sagrado.