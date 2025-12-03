▲ En el laboratorio del Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria en Klosterneuburg, las hormigas obreras adultas matan a una pupa con infección terminal dentro de su capullo. Foto Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 6

París. Las hormigas enfermas jóvenes emiten un olor que insta a los ejemplares adultos a matarlas para proteger la colonia de cualquier epidemia, según un estudio publicado ayer, que también explica que las reinas parece que evitan este acto de sacrificio.

Los hormigueros son un “terreno perfecto para que se propague una epidemia con miles de hormigas arrastrándose unas sobre otras”, explica a Afp Erika Dawson, ecóloga de conducta en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Austria y principal autora de este estudio publicado en Nature Communications.

Cuando los adultos contraen una enfermedad que podría propagarse, abandonan el hormiguero para morir solos. Pero las hormigas jóvenes, en el estado conocido como pupa, todavía están en su capullo y no pueden distanciarse.

Los científicos ya sabían que cuando estas crisálidas están en la etapa terminal de una enfermedad se produce un cambio químico que genera un olor.

Los adultos se reúnen a su alrededor, quitan el capullo y “hacen agujeros en las crisálidas para difundir un veneno”, afirma Dawson, el cual actúa como un desinfectante, y mata tanto al patógeno como a la crisálida.