Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 6

Santiago. Un grupo de científicos de todo el mundo, entre ellos el Nobel de Física Reinhard Genzel, envió una carta abierta al gobierno de Chile para pedir protección a los cielos oscuros del Observatorio Paranal del desierto del Atacama, considerado el mejor lugar del planeta para la astronomía y que se encuentra amenazado por la construcción de un complejo industrial, informó ayer el Observatorio Europeo Austral.

Firman la misiva una treintena de astrónomos, como Genzel; el presidente de la Unión Astronómica Internacional Willy Benz; la presidenta de la Academia de Ciencias de Francia Françoise Combes, y varios Premios Nobel, entre ellos Michel Mayor, Didier Queloz, Adam Riess y Brian Schmidt.

En ella alertan a las autoridades chilenas sobre el impacto de la instalación del megaproyecto energético INNA, de la empresa estadunidense AES, que busca construir un complejo industrial de más de 3 mil hectáreas a pocos kilómetros del Observatorio Paranal, en el desierto del Atacama y operado por ESO.

“Tal como está concebido actualmente, el proyecto representa una amenaza inminente para algunas de las instalaciones astronómicas más avanzadas de la Tierra, que están operando bajo uno de los últimos cielos oscuros y prístinos del mundo”, indican.

Señalan, además, que el Atacama, en el norte de Chile, “es el mejor lugar del planeta para la astronomía, gracias a sus cielos oscuros, su atmósfera estable y su clima favorable”, por lo que “este precioso patrimonio natural” representa un “recurso científico irremplazable que ha permitido a generaciones de astrónomos ampliar el conocimiento de la humanidad sobre el universo”.

El Observatorio Paranal es uno de los varios sitios astronómicos situados en el norte de Chile y allí operan algunos de los telescopios más avanzados de la actualidad, entre ellos el Very Large Telescope (VLT). Asimismo, albergará al Extremely Large Telescope (ELT), el telescopio óptico e infrarrojo más grande del mundo y actualmente en fase de construcción.