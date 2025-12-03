Capital
Viaje fatal
Foto
▲ Un ciclista murió tras invadir el carril confinado del Metrobús y ser impactado por una de las unidades cerca de la estación Río Santa Coleta, de la línea 5, en la alcaldía Gustavo A. Madero. De acuerdo con el sistema de transporte, el incidente ocurrió entre la avenida Eduardo Molina y Oriente 87, donde el vehículo 2619 se dirigía hacia Circuito Interior, cuando súbitamente una persona en bicicleta salió de entre los automóviles y cruzó el carril, sin que el conductor pudiera evitar el impacto.Foto Alfredo Domínguez
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 34
