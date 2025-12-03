Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 34

Vecinos de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, denunciaron que el edificio de avenida Isaac Newton número 27 fue habilitado para consultorios y oficinas en contra del uso de suelo permitido en la zona de habitacional con comercio en planta baja.

El inmueble, de cuatro niveles, entre las calles de Temístocles y Galileo, fue recientemente intervenido por la empresa inmobiliaria Grupo GDI para uno de sus proyectos de arrendamiento.

De hecho, en marzo pasado se interpuso una denuncia ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial por trabajos de demolición y construcción que se realizaron dentro del edificio, y por la presunta contravención al uso de suelo, que continúa en etapa de investigación; en los portones se aprecian aún residuos del adhesivo de los sellos de clausura que fueron retirados hace alrededor de un mes, explicaron vecinos.

Los espacios del inmueble –donde ya opera una clínica de cirugía plástica de la empresa Blue the face and body company, se ofrecen por conducto del corporativo Business & Therapy Place para consultorios y oficinas– con un anuncio que resalta su ubicación: “en el corazón de Polanco”, a una calle de la avenida Presidente Masarik, a una calle del parque Lincoln y a dos de la estación Polanco del Metro (tres en realidad porque no contó el tramo de Horacio entre Galileo y Temístocles y media cuadra más al acceso a la estación).