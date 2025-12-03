Mara Ximena Pérez

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 34

Seis familias locatarias del mercado La Merced se manifestaron ayer frente a un CFEMático de la Comisión Federal de Electricidad ubicada en Insurgentes Centro y Paseo de la Reforma, donde colocaron mantas para denunciar que el local C59 –dividido en dos negocios– lleva dos meses sin suministro, pese a pertenecer al pequeño grupo de comerciantes que afirma mantenerse al corriente en sus pagos.

En la zona comercial de La Merced, los inconformes señalan que persiste desde hace dos décadas un problema de regularización del servicio eléctrico caracterizado por adeudos acumulados, trámites detenidos y clasificaciones técnicas que han dificultado el proceso de contratación legal del servicio.

De acuerdo con los testimonios recabados, la CFE informó que la plaza se encuentra en una fase ocho de cancelación de servicios, derivada del endeudamiento general, aunque en su caso particular se aplicó un criterio distinto para cancelar su contrato, situación que calificaron de inconsistente. Aseguran, además, que el C59 es el único de más de 400 locales que en la actualidad permanece sin energía.