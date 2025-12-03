Catearon 20 inmuebles en cinco demarcaciones del 12 al 27 de noviembre
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 34
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas aseguraron mil 863 toneladas de autopartes por medio de la estrategia denominada Operación Cazador, en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.
Al dar a conocer los resultados de estas intervenciones realizadas del 12 al 27 de noviembre pasado, las autoridades capitalinas señalaron que en total se realizaron 20 cateos en diversos inmuebles que fueron detectados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes.
Lo anterior forma parte de investigaciones emprendidas tanto por la SSC como por la FGJ, que culminaron en la solicitud de los mandamientos judiciales a un juez de control para poder intervenir los inmuebles.
El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer los resultados de dicha operación, la cual se suma a la estrategia para el combate al robo de vehículos y autopartes.
Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron las demarcaciones donde se aseguró la mayor cantidad de autopartes, precisó la SSC. En este sentido, mil toneladas fueron aseguradas en la colonia Morelos y 500 toneladas en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.
En un inmueble ubicado en la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán, en Iztapalapa, se aseguraron 20 toneladas, por lo que el lugar quedó sellado y bajo custodia en lo que continúan las indagatorias.
Durante los operativos, el Instituto de Verificación Administrativa realizó 10 revisiones en establecimientos comerciales, con la finalidad de corroborar que contaran con la documentación necesaria para su operación.
Uno de los lugares intervenidos en la alcaldía Coyoacán fue identificado como Importadora Alemania, donde los agentes encargados de las investigaciones hallaron que era usado para el almacenamiento de autopartes.
En ese lugar hallaron 85 toneladas de mercancía como puertas, calaveras y motores, así como vehículos semicompletos, los cuales no contaban con números de serie, algunos se encontraban limados o borrados.
La Operación Cazador funcionará a la par de la Operación Fortaleza, la cual se desarrolla con autoridades del estado de México, y recientemente se sumaron a ella los estados de Guerrero, Morelos y Tlaxcala, por mencionar algunos.