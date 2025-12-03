Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 34

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalinas aseguraron mil 863 toneladas de autopartes por medio de la estrategia denominada Operación Cazador, en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.

Al dar a conocer los resultados de estas intervenciones realizadas del 12 al 27 de noviembre pasado, las autoridades capitalinas señalaron que en total se realizaron 20 cateos en diversos inmuebles que fueron detectados con actividades de desmantelamiento, acopio o comercialización ilegal de autopartes.

Lo anterior forma parte de investigaciones emprendidas tanto por la SSC como por la FGJ, que culminaron en la solicitud de los mandamientos judiciales a un juez de control para poder intervenir los inmuebles.

El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, dio a conocer los resultados de dicha operación, la cual se suma a la estrategia para el combate al robo de vehículos y autopartes.

Las alcaldías Cuauhtémoc e Iztapalapa fueron las demarcaciones donde se aseguró la mayor cantidad de autopartes, precisó la SSC. En este sentido, mil toneladas fueron aseguradas en la colonia Morelos y 500 toneladas en la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo.