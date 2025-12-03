Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 33

Militantes del Partido de la Revolución Democrática local cerraron la sede del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en la alcaldía Tlalpan porque no han recibido las prerrogativas de ley correspondientes a este año.

Los inconformes aseguraron que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en su favor al dejar firme el registro del partido a nivel local y establecer que la diputada Nora Arias y Guillermo Domínguez “no cuentan con personalidad y legitimación para realizar actos en nombre” de la dirección estatal ejecutiva, según el documento con folio SUP-REC-17/2025.

Además, vincula al Instituto Nacional Electoral para que atienda la solicitud de registro de integrantes ante la dirección del partido.

La perredista Polimnia Romana, quien se ostenta como titular del área de Planeación Estratégica y Organización Interna del PRD capitalino, y que fue una de las personas que presentaron la demanda, acusó que existe una llana omisión respecto a dicha sentencia, por lo que el IECM y el Tribunal Electoral local “se siguen haciendo bolas; parece que están haciendo tiempo, pero no sabemos para qué”.