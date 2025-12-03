Elba Mónica Bravo

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 33

El Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México despidió a 53 verificadores que no aprobaron los exámenes de control y confianza.

Dicho personal, precisó el organismo, fue el que se manifestó frente a sus oficinas y bloquearon ambos sentidos de la avenida Insurgentes Sur, en su cruce con Eje 6 Sur Holbein, por más de una hora para exigir el pago del aguinaldo y de la prima vacacional.

La protesta empezó alrededor de las 8:30 horas y obligó a suspender el servicio de la línea 1 del Metrobús, y para hacer visible sus quejas y demandas portaron lonas en las que se leían consignas dirigidas al titular del Invea, Jorge Salvador Esquinca Montaño.

“¡Esquinca: te exigimos trato digno!, ¡no más coerción!, ¡páganos nuestro aguinaldo y prima vacacional!”, así como “la corrupción no está en el verificador, sino en el director, y ¡Esquinca: fuera del Invea!”, formaron parte de las consignas escritas por los manifestantes.

A las 9:45 de la mañana el tránsito vehicular se normalizó, luego de que policías capitalinos con casco y escudos replegaron a los manifestantes a la banqueta.