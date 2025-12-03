▲ Los efectos de la mala calidad del aire en la capital, además de afectar la visibilidad, puede tener consecuencias en la salud como irritar las vías respiratorias, reducir la función pulmonar o agravar el asma. Foto Roberto García Ortiz y Cristina Rodríguez

Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 33

A poco menos de un mes de que concluya el año, la Ciudad de México contabiliza 64 días considerados limpios, es decir, poco menos de una quinta parte de los 335 transcurridos, según datos de las Dirección de Monitoreo Atmosférico capitalina.

Los datos del organismo, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, señalan que el estado de México ha tenido más días sin contaminación al reportar 89, aunque a nivel de la zona metropolitana del valle de México, el promedio de jornadas limpias es de 52.

Pese a lo anterior, el número de contingencias ambientales disminuyó 50 por ciento al registrarse seis eventos –cinco por ozono y una por partículas PM2.5– en comparación con la docena registrada el año pasado.

Aunado a ello, mientras las contingencias ocurridas durante este año tuvieron una duración promedio de 24 horas, en 2024 fueron 16 los días con emergencia ambiental.

En el caso de las contingencias ambientales por ozono activadas en este 2025, ocurrieron entre el 26 de febrero y el 25 de abril, y la ocurrida el primer día del segundo mes fue la que registró la mayor concentración de ese contaminante, con 168 partes por billón (ppb).

En lo que se refiere a la declarada por partículas PM2.5, tuvo lugar el primero de enero con un índice máximo registrado de 110.8 ppb, según los datos de la Secretaría de Medio Ambiente local.