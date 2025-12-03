Contingencias ambientales bajaron 50% respecto de las 12 en 2024
Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 33
A poco menos de un mes de que concluya el año, la Ciudad de México contabiliza 64 días considerados limpios, es decir, poco menos de una quinta parte de los 335 transcurridos, según datos de las Dirección de Monitoreo Atmosférico capitalina.
Los datos del organismo, que depende de la Secretaría de Medio Ambiente, señalan que el estado de México ha tenido más días sin contaminación al reportar 89, aunque a nivel de la zona metropolitana del valle de México, el promedio de jornadas limpias es de 52.
Pese a lo anterior, el número de contingencias ambientales disminuyó 50 por ciento al registrarse seis eventos –cinco por ozono y una por partículas PM2.5– en comparación con la docena registrada el año pasado.
Aunado a ello, mientras las contingencias ocurridas durante este año tuvieron una duración promedio de 24 horas, en 2024 fueron 16 los días con emergencia ambiental.
En el caso de las contingencias ambientales por ozono activadas en este 2025, ocurrieron entre el 26 de febrero y el 25 de abril, y la ocurrida el primer día del segundo mes fue la que registró la mayor concentración de ese contaminante, con 168 partes por billón (ppb).
En lo que se refiere a la declarada por partículas PM2.5, tuvo lugar el primero de enero con un índice máximo registrado de 110.8 ppb, según los datos de la Secretaría de Medio Ambiente local.
Durante la mayor parte del año se han registrado concentraciones de contaminantes como ozono, partículas PM10 y PM2.5, dióxido de nitrógeno y azufre, así como monóxido de carbono.
Las más altas fueron por dióxido de nitrógeno, con una concentración menor o igual a 106 ppb en 330 días, y ozono por hasta 90 ppb en 103 jornadas; además, otros 69 días reportaron índices de hasta 60 ppb.
Por otra parte, durante 275 días se han registrado 60 microgramos por metro cúbico de partículas PM10, así como 289 jornadas con índices de PM2.5, con 33 microgramos por metro cúbico.
La Dirección de Monitoreo Atmosférico señaló que la contaminación ambiental puede tener efectos en la salud. En el caso del ozono, irrita las vías respiratorias y en altas concentraciones reduce la función pulmonar, agrava el asma o enfermedades pulmonares crónicas, entre otros efectos.
En cuanto a las partículas PM10 y PM2.5, pueden agravar enfermedades respiratorias y cardiovasculares, y la exposición crónica a altas concentraciones puede provocar un incremento en el riesgo de morbilidad y mortalidad.