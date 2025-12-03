Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 32

El Gobierno de la Ciudad de México propuso exentar de impuestos a los contribuyentes que participen en la “organización y celebración” de la Copa Mundial de Futbol 2026, de acuerdo con el paquete presupuestal para el próximo año que enviará al Congreso capitalino.

De esta manera, las pruebas, partidos y eventos relacionados con la justa deportiva “no estarán sujetos al cumplimiento de las obligaciones formales de pago, de realizar el traslado, de retención, de recaudación y entero que establecen las disposiciones fiscales de la Ciudad de México que deriven exclusivamente de la realización de los actos o actividades o de la obtención de ingresos por su participación en la referida competencia”, según se establece en la propuesta de reforma al Código Fiscal en el artículo 41 transitorio.

Con esta medida, la capital del país –que será sede de cinco encuentros, entre ellos el partido inaugural en el estadio Azteca– homologa el criterio con el del gobierno federal al no sujetar a los organizadores a las obligaciones formales de pago de impuestos del primero de enero al 31 de diciembre de 2026.

Para ello, la subsidiaria de la FIFA en México deberá entregar una lista de las personas físicas y morales que participarán en la organización y celebración de las competencias, pruebas, partidos y eventos relacionados, la cual deberá actualizarse mensualmente. La Secretaría de Administración y Finanzas clasificará a las personas registradas, el beneficio al que serán sujetas, considerando elementos como tipo de ingresos que perciban y tipos de actos o actividades que realizarán con motivo de la competencia; además, emitirá reglas de índole general para ello.