▲ El aumento de la informalidad y los negocios chinos en el Centro Histórico, sumados a la falta de compromiso de las autoridades para combatirlos u ordenarlos, han acentuado el desplazamiento del comercio local. Foto Marco Peláez

Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 3 de diciembre de 2025, p. 32

La Ciudad de México cerrará 2025 con al menos 2.2 millones de personas dedicadas a una actividad informal, lo que representa un incremento de 360 mil con respecto al año pasado, cuando se alcanzó la cifra de 1.84 millones, es decir, un aumento de 20 por ciento, aseguró el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco), Vicente Gutiérrez Camposeco.

En conferencia de prensa, reprochó a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México por “el poco compromiso para combatir la informalidad laboral, la llegada de productos chinos, sobre todo en el Centro Histórico”, que provoca la gentrificación, es decir, el desplazamiento del comercio local establecido desde hace varios años.

Expuso que en las madrugadas es habitual que en las calles del primer cuadro de la capital tráileres descarguen mercancía de contrabando que carece de las normas oficiales mexicanas o de algún otro país como Estados Unidos, lo que representa un riesgo para los hogares al tratarse de productos electrónicos que pueden generar cortos circuitos e incendios, o bien juguetes y maquillajes que afectan la salud de las personas.

A pesar de que dio aviso a las autoridades, indicó que“no vemos ningún operativo del gobierno de la ciudad para combatir la ilegalidad” de la venta de esos productos, lo que, insistió, “afecta seriamente el empleo formal. Estas personas están contratando migrantes y hay flujo de dinero en efectivo, lo que lacera la economía y genera más posibilidades de que el crimen organizado se siga metiendo en esos terrenos”.

De acuerdo con los estudios de la Canaco, en el Centro Histórico tres de cada 10 comercios establecidos operan con capital, particularmente de China, por lo que expresó que las personas originarias de ese país ofrecen al dueño o encargado del negocio “el triple o 10 veces más de la renta que se está pagando” a cambio de colocar la mercancía de contrabando.

Operación desinflada

Luego de que en noviembre del año pasado la Secretaría de Economía encabezó el Operativo Limpieza, cerró e inició la extinción de dominio a la plaza comercial Izazaga 89, Gutiérrez Camposeco recordó que “hemos presentado un catálogo (de denuncias), pero como que se desinflaron, empezaron muy bien y no sé si estén esperando más instrumentos jurídicos o más personal”.

Puso como ejemplo que el resistol Pritt chino no tiene número de serie, lo que representa que se desplace a la marca registrada, al señalar que las personas ya no viajan a Estados Unidos para comprar mercancía, sino que ahora compran en la Ciudad de México y llevan los productos a la reventa en plazas o el mercado informal de los estados de México, Puebla, Hidalgo y Jalisco, entre otros.

Para 2026, 100 mil empleos

Estimó que con motivo del Mundial de Fútbol 2026, en la ciudad se crearán 100 mil nuevos empleos formales, por lo que confió en que se mantengan durante el año y que no sólo se trate de “una burbuja", además de que visiten la capital más de 5 millones de personas.