Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 35

En una operación coordinada entre autoridades de seguridad y financieras federales y estatales, fue desarticulada una banda delictiva dedicada a la extorsión que operaba desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa, Tamaulipas, informó ayer el gabinete de seguridad del gobierno de México.

La acción, en el marco de la estrategia nacional contra la extorsión, se logró al cumplimentar órdenes de aprehensión por reclusión contra 12 integrantes de la célula criminal, a quienes también les aseguraron equipo telefónico y cuentas bancarias para cometer los ilícitos.

De acuerdo con las investigaciones, eran usados 80 números telefónicos de diversas compañías y más de 70 cuentas bancarias, donde se concentraban los depósitos exigidos a las víctimas. Con ello, realizaban llamadas extorsivas principalmente contra adolescentes y personas adultas mayores del municipio de Matamoros.

Las órdenes de aprehensión por reclusión se dictaron contra César Enrique Z, Édgar C, Enrique A, Jesús C, Juan Diego G, Talos Luciano T, Felipe de Jesús V, Martín M, Medardo Ernesto M, Vicente M, Juan Francisco R, mientras a Eduardo G se le ejecutó otra orden de aprehensión por extorsión.

En la operación participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, por parte del gabinete de seguridad.

Asimismo, colaboraron la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, la Unidad de Antisecuestro y Antiextorsión y la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.