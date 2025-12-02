▲ La cantante inglesa abrió la taquería “La Dua” en la colonia Condesa, por unos días, como parte de su gira en la Ciudad de México. Foto Ap

Omar González Morales

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 35

Una auténtica locura se adueñó ayer del estadio GNP, luego de que la cantante inglesa-albanesa Dua Lipa diera nuevamente una muestra de su gran carisma, su sensual voz y el cariño al público mexicano, durante la primera fecha de su Radical Optimism Tour, que cerrará en la Ciudad de México.

Dua Lipa ha sabido catapultarse dentro de los corazones de quienes la siguen: desde bailar salsa en el Salón San Luis, ser vista comiendo pozole en un establecimiento, hasta la inauguración de su taquería La Dua, la cual abrió sus puertas desde ayer y hasta el 5 de diciembre (último día de la gira) como lo registró La Jornada en su momento (https://url-shortener.me/1BVA).

Y, como dice el nombre de su último álbum, para ella estos momentos son optimismo radical: recién comprometida, su trabajo es sinónimo de éxito, se ha logrado consolidar como una de las figuras más importantes de la música con tres premios Grammy, cinco veces ha sido la artista británica más destacada y sus canciones lograron romper hasta las barreras de la pandemia.

A las 19 horas, el estadio GNP ya era un corazón que llenaba sus arterias con personas. Playeras, globos, sencillez; jóvenes y adultos se hicieron uniformidad en el recinto.

Diez minutos después de las 21 horas, finalmente Dua Lipa apareció en el escenario, con un corset plateado. Con olas de fondo, la artista acudió en respuesta a los gritos del público. Training Session abrió la noche y End of an Era y Break my Heart hicieron enloquecer al público.