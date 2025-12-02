C

on un nudo grande en la garganta y dolor en el corazón, la organización Las Abejas de Acteal recibió la noticia del fallecimiento de su querida hermana Blanca Martínez Bustos, “incansable luchadora y defensora de derechos humanos”. El cielo que abraza su tierra –dijeron– se tornó gris, y las montañas heridas por las balas de los paramilitares que asesinaron a 45 de los suyos lloran su partida. Prometen guardar y cuidar su memoria como lo hacen con la de sus mártires.

Su duelo tiene hondas raíces. A Blanca –explican Las Abejas– la conocieron en el camino de la construcción de la justicia y de la paz. Ella los acompañó a denunciar el crimen de Estado cometido en la masacre de Acteal, cuando colaboraba en el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y después desde el Fray Juan de Larios, en Saltillo, junto con Jtotik Raúl Vera. Blanca –advierten– siempre estuvo trabajando y hablando por la verdad, la justicia, la memoria y no el olvido.

Blanca Martínez murió en la madrugada del pasado 10 de noviembre, a consecuencia de complicaciones de una operación de esófago, en una clínica del IMSS en Saltillo. Tenía 62 años de edad. El padre Martín, encargado de la misa en el funeral, señaló: “Ya cumpliste tu misión, Blanca, y la cumpliste muy bien y diste lo mejor de ti. Esa semilla que viene de sus papás y de su abuela floreció y creció. Siempre luchaste por la paz y la justicia, y siempre estuviste al lado de quien te necesitó” (https://shorturl.at/y6neu).

Blanca representa, destacadamente, a una generación de defensores de derechos humanos que se formó en la promoción del desarrollo popular desde abajo; desde una matriz católica, consolidó organismos permanentes para su defensa y promoción, y sentó las bases para denunciar la grave crisis de desaparecidos que hay en nuestro país, tal y como la conocemos ahora.

Una generación que retomó la estafeta de la lucha de doña Rosario Ibarra de Piedra y las doñas contra la represión y los desaparecidos de la guerra sucia, pero en nuevas circunstancias: las de la expansión de la violencia del crimen organizado, detonada por la guerra contra las drogas de Felipe Calderón. Una camada de activistas que logró visibilizar un gravísimo problema minimizado desde el Estado y expandirlo a nivel nacional, y que pudo incidir coyunturalmente en la forma de abordarlo en distintos momentos.

En palabras de Abel Barrera, director de Tlachinollan, fue una “compañera valiosa, comprometida, pionera del acompañamiento a los colectivos de familiares. Siempre tuvo el apoyo y la confianza de los obispos don Samuel Ruiz y don Raúl Vera. Fue un referente en el acompañamiento a víctimas”.

Blanca nació en Torreón el 23 de octubre de 1963, pero su infancia y juventud transcurrieron en León. Fue la segunda de seis hermanos. Su familia vivía pobre pero dignamente, al día y sin propiedades. Tenía base en la colonia El Chorrillo, sede y zona regional de influencia de obreros y artesanos del cuero y el zapato. Desde joven participó en los movimientos urbanos (Unión de Colonias) y sindicales (Frente Auténtico del Trabajo). Fue una formidable trabajadora social.