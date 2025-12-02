¿P

uede un político ser un pensador crítico y viceversa? ¿Está la política por encima de la cultura o la cultura por encima de la política? ¿Se pueden marcar los límites entre la propaganda y la reflexión intelectual? Estas preguntas surgen tras la publicación en redes de un video de 49 minutos y 22 segundos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), convertido en uno más de los pavos reales que abundan en su casa en Tabasco. En ese largo video, AMLO presenta un nuevo libro titulado Grandeza producto de un año de escritura, en el cual desarrolla lo que él llama el “pilar cultural” de su filosofía “Humanista”. En el mismo video presume de construir “teoría” por medio del libro. A reserva de leerlo y comentarlo en detalle en una próxima entrega, conviene explorar las tres preguntas arriba formuladas, pues me parece que más que nada, el video es una invitación a la reflexión, al diálogo y al debate.

Aunque lo declare y pretenda justificarlo, un político no puede ser un pensador crítico porque su carácter de funcionario público lo limita y lo hace mentir u ocultar hechos. Su discurso es siempre unidireccional. Su principal tarea es el arte de ocultar, no de transparentar. Ejemplos de lo anterior son el caso de los gobernadores de Morena ligados al narco, de los excesos del hijo de AMLO en Japón, del increíble caso de Adán Augusto López Hernández, un monumento al cinismo, de la salida de Alejandro Gertz Manero como el fiscal general de la República (2019-2025), único reducto independiente del gobierno actual, de las decenas de multimillonarios que se hicieron aún más ricos durante el sexenio de AMLO, etcétera.

La creación artística, científica y filosófica está siempre por encima de la política, independientemente si ésta es de izquierda, centro o derecha. Los verdaderos creadores saben diferenciar un acto cultural de uno político, y sitúan este último por debajo del primero. Sí es posible poner los límites entre la propaganda política y la reflexión intelectual, y aquí de nuevo el video de AMLO nos sirve de ejemplo. Al dedicarle casi una hora a justificar “teóricamente” su nuevo libro, AMLO convirtió en propaganda política su mensaje. Otra cosa habría sido que él hubiera invitado a otros a confrontar o debatir sus tesis o ideas. En su video, AMLO ha vuelto a nutrir el purismo y la idolatría por el líder carismático que él mismo difundió desde su poderoso aparato político y en el que su principal característica es la de ser unidireccional. Para la 4T, la sociedad mexicana no existe más que como receptora pasiva de los mensajes que impone, aun cuando sean de izquierda, justos y transformadores. O acaso los ciudadanos mexicanos debemos creer ingenuamente lo que AMLO afirma como conclusión general de su largo video. Que Claudia Sheinbaum es la “mejor presidenta del mundo”, a cuya afirmación la Presidenta correspondió puntualmente alabándolo igual en su mañanera del primero de diciembre.