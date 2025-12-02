E

specialmente a partir de 2023, la economía mundial comenzó a mostrar signos de debilitamiento. “Las distorsiones relacionadas con el comercio… y las fluctuaciones en las previsiones de crecimiento debido a las fuertes oscilaciones en las políticas comerciales [los tarifazos impulsivos de Trump]”, dice el FMI en su Perspectivas de la economía mundial de octubre pasado, muestran que “las perspectivas para la economía mundial siguen apuntando a un panorama sombrío, tanto a corto como a largo plazo”. Si las expectativas desaforadas sobre la Inteligencia Artificial no se cumplen, la economía capitalista internacional continuará su tendencia a la caída, como resultado del estancamiento de décadas en los índices de la productividad laboral.

Es muy notorio que los críticos de la política económica de la 4T reprueban el curso de la economía mexicana, dejando de lado que los centros de la economía mundial son condicionantes, cuando no determinantes, de la marcha de la periferia. Los críticos dicen que “sin crecimiento no puede haber empleo”, y a veces dicen lo contrario: “sin empleo no hay crecimiento”. No obstante, no hay entre esas variables una relación de causalidad básica. Tanto el crecimiento del empleo como el del PIB resultan de los procesos de inversión.

En 2024, el gasto público en México creció notoriamente por encima de la tendencia sexenal, debido a la decisión de aproximar al máximo el fin de los grandes proyectos de inversión del gobierno de AMLO: el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, y muchos más. En 2025, fue operada una corrección en el gasto, atendiendo especialmente a la espada de Damocles de las calificadoras. Para 2026, el Plan México de la presidenta Sheinbaum iniciará la creación de los polos de desarrollo previstos; la inversión pública crecerá notoriamente, impulsando la inversión privada, el crecimiento industrial, un nuevo crecimiento sustantivo en el reglón de las obras públicas (nuevas carreteras, puertos, expansión del transporte por ferrocarril) y la economía digital.

Pero tendremos siempre encima a la economía mundial, especialmente a la economía gringa. No hay duda de que del exterior recibimos parte de los impulsos del dinamismo interno, pero también somos literalmente saqueados por el exterior. Sólo hay que tener presente la sangría permanente que sufrimos a manos de la banca extranjera, ampliamente mayoritaria en nuestro país: BBVA, Banamex (Citibank), Santander, HSBC y Scotiabank. Estas empresas absorben enormes recursos que van a dar a España, a Estados Unidos y a Canadá. El Fobaproa es un canal de esa rapiña.