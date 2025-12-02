César Arellano e Iván Evair Saldaña

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 17

Durante un cateo en domicilio particular de Nuevo León, la Fiscalía General de la República (FGR) decomisó 30 mil litros de hidrocarburo e inhabilitó una toma clandestina.

Por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) del estado, solicitó y obtuvo autorización de un juez para la ejecución de una orden de cateo, como parte de las investigaciones de hechos delictivos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

La carpeta de investigación dio inicio en días pasados luego de que la FGR recibió una denuncia que indicaba que durante trabajos de mantenimiento de personal del sector Ductos Monterrey, de Petróleos Mexicanos, se localizó una toma clandestina en Escobedo, la cual se conectaba por medio de un túnel en las inmediaciones con un inmueble privado.

Así, elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el gabinete de Seguridad, catearon el lugar y decomisaron 30 mil litros de hidrocarburo e inhabilitaron una toma clandestina, ubicada en el kilómetro 3+940 del poliducto Cadereyta–Satélite, en General Escobedo.

En el inmueble, se incautó una manguera conectada, que fue deshabilitada por personal de Pemex. Se localizaron dos extractores, una manguera de alta presión y un vehículo de semirremolque que contenía un tanque metálico con el hidrocarburo. El material y el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continúa con la integración de la carpeta de investigación correspondiente para ejercer acción penal contra quienes resulten responsables.