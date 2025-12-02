▲ Aspecto de uno de los decomisos realizados el fin de semana. Foto SSPC

Iván Evair Saldaña y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025

El Gabinete de Seguridad causó este fin de semana afectaciones multimillonarias al crimen organizado mediante el decomiso de drogas, armas y la inhabilitación de narcolaboratorios y bodegas de precursores químicos.

De acuerdo con dos reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dados a conocer ayer, estas acciones fueron llevadas a cabo entre el 28 y 30 de noviembre pasados representan un impacto económico al narcotráfico de al menos mil 892 millones 447 mil pesos.

Los decomisos más importantes se registraron en Sinaloa. Enlos municipios de Culiacán, Cosalá y Badiraguato se inhabilitó un laboratorio clandestino y seis narcobodegas con material para la producción de drogas sintéticas, donde se incautaron 9 mil 115 litros y 4 mil 135 kilos de sustancias para elaborar metanfetamina, además de cinco reactores de síntesis orgánica, siete condensadores, nueve tanques de gas LP y un quemador. Según cálculos oficiales, el valor de lo requisado supera mil 32 millones de pesos.

En Mazatlán, la Secretaría de Marina aseguró 605 kilos de metanfetamina y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, ocultos en un doble fondo de una unidad de carga. Su precio podría alcanzar hasta 282.2 millones de pesos.

En el poblado Puerto La Judía, en Choix, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron un laboratorio clandestino y confiscaron mil 425 kilos de metanfetaminas, 600 litros de precursores químicos, un reactor y material diverso, con afectación económica a la delincuencia organizada de 480.5 millones de pesos.