Martes 2 de diciembre de 2025, p. 16
El Gabinete de Seguridad causó este fin de semana afectaciones multimillonarias al crimen organizado mediante el decomiso de drogas, armas y la inhabilitación de narcolaboratorios y bodegas de precursores químicos.
De acuerdo con dos reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dados a conocer ayer, estas acciones fueron llevadas a cabo entre el 28 y 30 de noviembre pasados representan un impacto económico al narcotráfico de al menos mil 892 millones 447 mil pesos.
Los decomisos más importantes se registraron en Sinaloa. Enlos municipios de Culiacán, Cosalá y Badiraguato se inhabilitó un laboratorio clandestino y seis narcobodegas con material para la producción de drogas sintéticas, donde se incautaron 9 mil 115 litros y 4 mil 135 kilos de sustancias para elaborar metanfetamina, además de cinco reactores de síntesis orgánica, siete condensadores, nueve tanques de gas LP y un quemador. Según cálculos oficiales, el valor de lo requisado supera mil 32 millones de pesos.
En Mazatlán, la Secretaría de Marina aseguró 605 kilos de metanfetamina y 21 paquetes con posible cocaína, fentanilo y otras sustancias, con un peso estimado de 21 kilos, ocultos en un doble fondo de una unidad de carga. Su precio podría alcanzar hasta 282.2 millones de pesos.
En el poblado Puerto La Judía, en Choix, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) localizaron un laboratorio clandestino y confiscaron mil 425 kilos de metanfetaminas, 600 litros de precursores químicos, un reactor y material diverso, con afectación económica a la delincuencia organizada de 480.5 millones de pesos.
En Culiacán, el Ejército Mexicano localizó e inhabilitó tres áreas de concentración de material, donde incautó mil 867 litros de sustancias químicas y dos centrifugadoras, valuadas en 37 millones de pesos.
En Ensenada, Baja California, el Ejército destruyó una narcobodega y aseguró 2 mil 250 litros de precursores químicos, cuyo valor se estima en 45 millones de pesos.
En Umán, Campeche, el Ejército, la Guardia Nacional, la FGR y la Policía Estatal inspeccionaron un vehículo procedente de Guadalajara con destino a Cancún, detuvieron a dos personas e incautaron 39 kilos de metanfetamina, mil 575 kilos de mariguana, 1.4 kilos de una sustancia sólida y granulada, así como vapeadores. El costo de la droga confiscada asciende a 15.6 millones de pesos.
Finalmente, en San Andrés Cholula, Puebla, la Guardia Nacional, el Ejército y la FGR catearon un inmueble, detuvieron a una persona dedicada al trasiego de metanfetamina y cocaína hacia Estados Unidos, a quien requisaron un arma corta, tres cargadores, 33 cartuchos, 400 pastillas de fentanilo, 10 teléfonos celulares y dos vehículos.