ecientemente, Estados Unidos ha adoptado una nueva medida extrema en lo que suele considerar su “patio trasero” –Centroamérica, incluyendo Panamá–: revocar las visas de quienes mantienen relaciones buenas o cercanas con China. Como si fuera poco, el embajador estadunidense enPanamá declaró abiertamente que una visa estadunidense no constituye un derecho, sino un privilegio, sin el mínimo disimulo de su postura arrogante. Ante ello, el presidente panameño, José Raúl Mulino, expresó con indignación en una conferencia de prensa: “Eso no es coherente con una buena relación que yo aspiro a mantener con Estados Unidos”. La visa, salvoconducto en promocióndel intercambio de personal y en fomen-to de los lazos entre países, queda así relegada a un papel como arma de coer-ción e injerencia en manos de Estados Unidos. En esencia, se trata de una in-tentona de someter a otros países me-diante presiones políticas y económicas.

¿“Estado de derecho” o “hegemonía disfrazada de legalidad”? La emisión de visas depende, sin duda, de las leyes y regulaciones de cada país. Sin embargo, cuando esta emisión tiene como objetivo interferir en los asuntos internos de otros estados y ejercer jurisdicción de brazo largo, será un acto “ilegal” bajo la excusa del “estado de derecho”. El ar-tículo 2 de la Carta de la ONU establece: “Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados”. Asimismo, la Declaración de Principios de Derecho Internacional, aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1970, enfatiza: “Ningún Estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de ningún otro”, y “Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado”. A pesar de ello, Estados Unidos interfiere en los intercambios y la cooperación normales entre China y los países centroamericanos, utilizando las visas como herramienta para obstaculizar la cooperación con China de los países concernientes, lo que menoscaba sus derechos e intereses legítimos, sabotea flagrantemente el estado de derecho internacional y el orden internacional, y revela el carácter hegemónico de la política estadunidense.

¿“Igualdad y beneficio mutuo” o “supremacía propia”? El preámbulo de la Carta de la ONU empieza reafirmando “la fe en la igualdad de derechos de las naciones grandes y pequeñas”, mientras su artículo 2 dispone: “La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros”. Asimismo, la Declaración de Principios de Derecho Internacional de 1970 subraya: “Los propósitos de las Naciones Unidas sólo podrán realizarse si los estados disfrutan de igualdad soberana y cumplen plenamente las exigencias de este principio en sus relaciones internacionales”. Dicha de-claración ofrece una exposición más detallada sobre el principio de igualdad soberana, el cual comprende, entre otros aspectos, la igualdad jurídica de los estados, el deber de cada Estado de respetar la personalidad de los demás estados, y el deber de cada Estado de cumplir plenamente y de buena fe sus obligaciones internacionales y de vivir en paz con los demás estados. No obstante, Estados Unidos, al esgrimir a su antojo el garrote de visas, trata de hecho a Centroamérica como su “patio trasero” y recurre a su poderío nacional más fuerte para coaccionar a los países de la región a acatar sus órdenes. Esta conducta no solamente contradice la promesa de “respeto mutuo, igualdad y beneficio mutuo” que Washington hizo en la Cumbre de las Américas de 2022, y viola el principio de igualdad soberana de los estados, sino que también deteriora gravemente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales basadas en los propósitos y principios de la Carta de la ONU.