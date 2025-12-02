Política
Protesta en el DIF
Foto
Foto Alfredo Domínguez
Periódico La Jornada
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 15

Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) protestaron ayer frente a esa dependencia para exigir el cumplimiento de derechos laborales obtenidos desde el pasado 30 de octubre, en particular, que se respeten los ascensos en el escalafón. Señalan que no han recibido incrementos salariales ni respuesta de las autoridades nacionales del DIF. Luego de varias horas de bloquear la avenida Emiliano Zapata, en la colonia Santa Cruz Atoyac, fueron recibidos por funcionarios de recursos humanos. Autoridades no atendieron la solicitud de información sobre el tema.

