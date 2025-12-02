Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 15

Las instituciones de salud firmaron ayer un acuerdo de intercambio de servicios para garantizar el acceso universal a los tratamientos de prevención de VIH/sida antes y después de la exposción al virus, así como para asegurar la continuidad de terapias para personas que viven con VIH cuando dejan de ser afiliadas de instituciones de seguridad social o se incorporan a ellas.

En la ceremonia oficial por el Día Mundial de Lucha contra el Sida, los titulares de IMSS, Issste, IMSS Bienestar y Petróleos Mexicanos también acordaron unirse a la plataforma que elaboró y utiliza el gobierno de la Ciudad de México para el registro y seguimiento clínico de usuarios de métodos de profilaxis.

El secretario de Salud, David Kershenobich, explicó que con el intercambio de servicios se eliminan las barreras administrativas para acceder a las profilaxis pre y post exposición al VIH (PREP y PEP), con independencia de la institución a que los usuarios estén adscritos. Ese beneficio se extiende a los tratamientos antirretrovirales para personas con la infección.

Hasta ahora, los usuarios de estos medicamentos han enfrentado graves problemas porque si son afiliados del IMSS y se quedan sin empleo, dejan de recibir las medicinas. Esto los coloca en riesgo de perder la calidad de vida y de que al retomarlas en alguna institución de salud para personas sin seguridad social, hayan perdido su efectividad para contrarrestar el VIH.

Lo mismo ocurre en sentido inverso. Cuando los individuos consiguen un empleo formal, el proceso administrativo para obtener los antirretrovirales puede tardar varios meses, entre la cita en la unidad de medicina familiar, el pase con el especialista y la realización de estudios de laboratorio hasta, por fin, obtener la prescripción médica.