César Arellano García

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 14

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) instalarán mesas de trabajo a partir del próximo lunes para revisar los vacíos legales que han permitido a aerolíneas mexicanas, como Volaris, contratar pilotos extranjeros.

Por el momento, aproximadamente 100 aviadores foráneos podrán laborar con esa empresa hasta el 12 de enero de 2026, cuando concluye su permiso.

Los pilotos protestaron durante tres horas frente a las oficinas de la SICT para exigir a la autoridad revocar esta autorización “irregular” y restablecer el cumplimiento estricto del marco legal que protege el espacio aéreo nacional.

“Las autoridades nos están dando certeza. Llevaremos a cabo reuniones con diferentes sectores de la industria para hacer las respectivas modificaciones a los reglamentos y fortalecer la Ley de Aviación Civil en términos legislativos. Son muchos artículos que se deben modificar; ahí es donde nos vamos a centrar”, señaló Jesús Ortiz Álvarez, secretario general de ASPA.

Indicó que en la actualidad, alrededor de 100 pilotos fueron contratados en esta temporada por Volaris.

Asimismo, descartó que aerolíneas nacionales empleen tripulación extranjera durante el Mundial de Futbol que se llevará a cabo el próximo año, donde México es una de las sedes de la justa deportiva.

“Debemos ser muy puntuales sobre dónde hay que fortalecer la Ley de Aviación Civil y los reglamentos. Tenemos que realizar reuniones intersecretariales, entre ellas con la Secretaría del Trabajo y la SICT para poner los candados necesarios y que esto no vuelva a suceder”.