Descarta política persecutoria
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 13
La nueva estrategia de seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no busca convertir al personal de vigilancia en policía ni aplicar medidas carcelarias como se ha difundido entre algunos académicos, aclaró el nuevo secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU), Manuel Palma Rangel.
Al respecto, el rector de la universidad nacional, Leonardo Lomelí, aclaró que el nombramiento de quien fuera subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del estado de México en 2018 no va encaminado a aplicar una política persecutoria, sino a mantener la prevención.
Luego de la inconformidad manifestada por algunos académi-cos, tanto en redes sociales como dentro de la misma institución sobre esta designación, al considerar que existe el riesgo de que la política de seguridad incluya medidas rígidas o carcelarias, el rector de la universidad nacional descartó que se vaya a cambiar el enfoque y aseguró que la vigilancia tiene que ser “eminentemente preventiva” y estar basada en la comunicación y en la consulta con las comunidades.
En breve entrevista, Lomelí despejó los rumores que surgieron tras la designación de Manuel Palma Rangel al frente de la SPAMSU, al explicar que la base de la seguridad en escuelas y espacios universitarios deben ser las comisiones locales de seguridad de cada plantel.
“En esas comisiones están representados los tres sectores: el personal académico, los trabajadores de base y los estudiantes”, acotó.
Palma Rangel, quien ocupa dicho cargo desde el pasado 14 de noviembre en sustitución de Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, aclaró que la restructuración estratégica en planeación no tiene nada que ver con un sistema penitenciario.
Al ser interrogado sobre las voces que han expresado incertidumbre sobre la estrategia que aplicará, Palma Rangel despejó las dudas, pero también lamentó que se estigmatice al sistema penitenciario, porque es parte de la estructura de justicia y seguridad del país.
“Luego nos quejamos mucho de la seguridad en general en el país por no atender la prevención. Más que el sistema penitenciario, es una prevención terciaria”, apuntó.
En la UNAM, puntualizó, el enfoque es 100 por ciento diferente. “Está de más decirlo, pero sí hay que señalarlo”, dijo tras mencionar que posiblemente éste ha sido el semestre más complicado en los dos años de la gestión del rector Lomelí.
“Tenemos que aprender de todo lo ocurrido en el estadio Olímpico y el CCH Sur, porque son tragedias que revelan que “obviamente hay áreas de oportunidad y por eso tengo la instrucción de hacer una reingeniería del área”, adelantó.