Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 13

La nueva estrategia de seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no busca convertir al personal de vigilancia en policía ni aplicar medidas carcelarias como se ha difundido entre algunos académicos, aclaró el nuevo secretario de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad Universitaria (SPAMSU), Manuel Palma Rangel.

Al respecto, el rector de la universidad nacional, Leonardo Lomelí, aclaró que el nombramiento de quien fuera subsecretario de Control Penitenciario de la Secretaría de Seguridad del estado de México en 2018 no va encaminado a aplicar una política persecutoria, sino a mantener la prevención.

Luego de la inconformidad manifestada por algunos académi-cos, tanto en redes sociales como dentro de la misma institución sobre esta designación, al considerar que existe el riesgo de que la política de seguridad incluya medidas rígidas o carcelarias, el rector de la universidad nacional descartó que se vaya a cambiar el enfoque y aseguró que la vigilancia tiene que ser “eminentemente preventiva” y estar basada en la comunicación y en la consulta con las comunidades.

En breve entrevista, Lomelí despejó los rumores que surgieron tras la designación de Manuel Palma Rangel al frente de la SPAMSU, al explicar que la base de la seguridad en escuelas y espacios universitarios deben ser las comisiones locales de seguridad de cada plantel.