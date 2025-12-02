Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 12

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aún está a la espera de los dictámenes periciales de las autoridades de justicia, del Inbal y del INAH para determinar el costo de la restauración del mural Tzompantli, del artista Rafael Cauduro, el cual sufrió daños graves causados por manifestantes de la marcha del 15 de noviembre y que ya dieron lugar a denuncias, informaron ayer autoridades del alto tribunal. Señalaron que aún no han tenido comunicación con la Casa Estudio Cauduro, ya que al tratarse de un posible delito, deben esperar los dictámenes.