Martes 2 de diciembre de 2025, p. 9

En el contexto de los 50 años de relaciones diplomáticas, México y Singapur reforzaron sus vínculos económicos y culturales durante la visita del presidente Tharman Shanmugaratnam a su par Claudia Sheinbaum.

En un entorno que se ha caracterizado por la incertidumbre económica, ambos países acordaron explorar nuevas áreas de colaboración para fortalecer el comercio y la inversión bilateral.

Durante el mensaje a medios, luego del encuentro privado y su reunión con empresarios de ambas naciones en Palacio Nacional, la mandataria dijo que el sector privado de Singapur se interesó en las oportunidades de invertir que les brinda el Plan México en diversos ámbitos: infraestructura, puertos, logísticas y transformación digital, particularmente en la relación que se abre con la Agencia de Transformación Digital de México y el gobierno de la nación asiática.

Por su parte, Shanmugaratnam destacó la relevancia de fortalecer los intercambios comerciales y económicos: “nos reunimos en un momento de cambios globales profundos y de incertidumbre”, expresó.

Antes, durante la recepción oficial se registró un momento incómodo que rompió el protocolo cuando Sheinbaum intentó saludar a la esposa de su homólogo, quien impidió que ambas se estrecharan las manos.

Shanmugaratnam apuntó que su visita a México se da en un momento importante de la relación bilateral, pues en términos comerciales creció 60 por ciento en 2024. Ahora el intercambio supera 2 mil millones de dólares, cubriendo logística, tecnología y energía, entre otros ámbitos. Por ello, subrayó, Singapur abrirá en 2026 su embajada en México, que será apenas la segunda que tiene en América Latina.