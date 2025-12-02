Martes 2 de diciembre de 2025, p. 9
En el contexto de los 50 años de relaciones diplomáticas, México y Singapur reforzaron sus vínculos económicos y culturales durante la visita del presidente Tharman Shanmugaratnam a su par Claudia Sheinbaum.
En un entorno que se ha caracterizado por la incertidumbre económica, ambos países acordaron explorar nuevas áreas de colaboración para fortalecer el comercio y la inversión bilateral.
Durante el mensaje a medios, luego del encuentro privado y su reunión con empresarios de ambas naciones en Palacio Nacional, la mandataria dijo que el sector privado de Singapur se interesó en las oportunidades de invertir que les brinda el Plan México en diversos ámbitos: infraestructura, puertos, logísticas y transformación digital, particularmente en la relación que se abre con la Agencia de Transformación Digital de México y el gobierno de la nación asiática.
Por su parte, Shanmugaratnam destacó la relevancia de fortalecer los intercambios comerciales y económicos: “nos reunimos en un momento de cambios globales profundos y de incertidumbre”, expresó.
Antes, durante la recepción oficial se registró un momento incómodo que rompió el protocolo cuando Sheinbaum intentó saludar a la esposa de su homólogo, quien impidió que ambas se estrecharan las manos.
Shanmugaratnam apuntó que su visita a México se da en un momento importante de la relación bilateral, pues en términos comerciales creció 60 por ciento en 2024. Ahora el intercambio supera 2 mil millones de dólares, cubriendo logística, tecnología y energía, entre otros ámbitos. Por ello, subrayó, Singapur abrirá en 2026 su embajada en México, que será apenas la segunda que tiene en América Latina.
Sheinbaum aseveró que para ampliar la cooperación bilateral se suscribieron importantes instrumentos, entre ellos uno relacionado con restauración de arrecifes, y de cooperación internacional para el desarrollo en distintos temas.
“Incertidumbre global”
El presidente de Singapur visitó ayer el Senado, donde afirmó que es más importante que nunca fortalecer la relación bilateral con México y entre las regiones de América Latina y Asía-Pacífico, ante el ambiente de disrupción y profunda incertidumbre que registra el mundo.
Dicho vínculo puede ser catalizador para una conectividad más amplia y una relación más cercana entre las dos zonas, subrayó.
El mandatario manifestó su interés no sólo en fortalecer nexos con la Federación, sino con los estados de la República, al dar a conocer que su país tiene inversiones en Jalisco, Chihuahua y otras entidades.
Recordó que el Senado tendrá en sus manos la tarea de ratificar el Tratado de Libre Comercio entre la Alianza del Pacífico y Singapur, y confió en que lo apruebe, porque “no sólo tiene que ver con liberalizar el comercio, sino que es consecuencia estratégica en un mundo de gran incertidumbre”.
Castillo reconoció que la próxima apertura de la embajada de Singapur en México será un paso decisivo para profundizar aún más la relación de amistad y de cooperación.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat, enfatizó que el Plan México es la gran oportunidad para diversificar ambas economías, ya que dicho proyecto se encuentra acompañado de inversiones muy importantes.