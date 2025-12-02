Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 8

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, delegó facultades a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para constituir un cuerpo de agentes de élite, encargado de investigar y perseguir delitos de alto impacto, estrategias contra generadores de violencia y ejecutar “operaciones especiales”.

A través de un acuerdo publicado este ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció que dicho cuerpo de agentes estará a cargo de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), que está directamente adscrita a la subsecretaría.

La SSPC justificó la decisión, señalando que la medida es “para procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos que son competencia de esta Secretaría”.

El cuerpo de agentes de élite se encargará de planear y ejecutar operaciones basadas en inteligencia y estrategias tácticas para ubicar y detener a quienes generan violencia.

También deberán establecer protocolos para responder a situaciones que pongan en riesgo a personas, bienes o el medio ambiente, y desarrollar medidas de apoyo y protección para servidoras y servidores públicos que puedan ser víctimas de agresiones o delitos.