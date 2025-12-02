Martes 2 de diciembre de 2025, p. 8
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, delegó facultades a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial para constituir un cuerpo de agentes de élite, encargado de investigar y perseguir delitos de alto impacto, estrategias contra generadores de violencia y ejecutar “operaciones especiales”.
A través de un acuerdo publicado este ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se estableció que dicho cuerpo de agentes estará a cargo de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), que está directamente adscrita a la subsecretaría.
La SSPC justificó la decisión, señalando que la medida es “para procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos que son competencia de esta Secretaría”.
El cuerpo de agentes de élite se encargará de planear y ejecutar operaciones basadas en inteligencia y estrategias tácticas para ubicar y detener a quienes generan violencia.
También deberán establecer protocolos para responder a situaciones que pongan en riesgo a personas, bienes o el medio ambiente, y desarrollar medidas de apoyo y protección para servidoras y servidores públicos que puedan ser víctimas de agresiones o delitos.
Además, este equipo será responsable de recibir entrenamiento especializado y coordinarse con otras instituciones de seguridad para realizar operaciones conjuntas.
Trabajarán en colaboración con áreas de investigación de la secretaría y autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con organismos internacionales, deberán atender objetivos prioritarios y cumplir órdenes ministeriales y judiciales.
Por otra parte, la encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, se reunió ayer con el nuevo titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), César Oliveros Aparicio, a quien nombró el pasado viernes.
En redes sociales, Godoy explicó que el encuentro fue para revisar y analizar asuntos relacionados con el combate a la delincuencia organizada en el país.