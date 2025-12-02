Martes 2 de diciembre de 2025, p. 8
Durante la conferencia mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió una tarjeta ante la que reaccionó con sorpresa.
Interrogada al respecto, la mandataria reveló que se le informaba que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que fueron secuestrados hace unos días en Zapopan, Jalisco, “fueron encontrados en buen estado de salud”.
Ante su reacción, reporteros le preguntaron sobre si había alguna situación que dar a conocer, a lo que respondió que preferiría que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, diera los detalles.
Minutos después, el secretario de Seguridad publicó en sus redes que los dos policías de esta institución que fueron “privados de la libertad” el 25 de noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.
Agradeció a las Secretarías de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, así como al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, “su apoyo en la búsqueda para su localización”.
La SSPC detalló que los agentes fueron localizados ayer en la mañana y añadió que ambos agentes reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que, de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo sus vidas.
La dependencia federal indicó que continúa con las líneas de investigación para esclarecer los hechos.