Emir Olivares, Alonso Urrutia, César Arellano e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 8

Durante la conferencia mañanera de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió una tarjeta ante la que reaccionó con sorpresa.

Interrogada al respecto, la mandataria reveló que se le informaba que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que fueron secuestrados hace unos días en Zapopan, Jalisco, “fueron encontrados en buen estado de salud”.

Ante su reacción, reporteros le preguntaron sobre si había alguna situación que dar a conocer, a lo que respondió que preferiría que el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, diera los detalles.

Minutos después, el secretario de Seguridad publicó en sus redes que los dos policías de esta institución que fueron “privados de la libertad” el 25 de noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.