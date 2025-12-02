Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 2 de diciembre de 2025, p. 7

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado informó ayer que 43 personas cumplieron los requisitos de la convocatoria para participar en el proceso electivo del nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre ellos se encuentra Ernestina Godoy Ramos, quien actualmente funge como encargada del organismo y es mencionada como la que se quedará en el cargo por los próximos nueve años.

La Jucopo no informó sobre el número total de inscritos, sólo dio a conocer la lista con los nombres de los 43 que cubrieron los requerimientos. Destacan Ricardo Peralta Saucedo, ex administrador general de Aduanas; César Mario Gutiérrez Priego, hijo del general Jesús Gutiérrez Rebollo, acusado de nexos con el narcotráfico; Richard Urbina, fiscal para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Ciudad de México; Jorge Nader Kuri, ex director de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, y Hamlet García Almaguer, ex diputado federal de Morena, entre otros.