Martes 2 de diciembre de 2025, p. 7

La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) fue acordada, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Se cumplió un periodo y se inicia otro. Lo acordamos conjuntamente”, respondió en la mañanera a pregunta directa sobre la razón por la que se dio ese movimiento.

La mandataria destacó el trabajo del ex fiscal y confió en que con la persona que el Senado nombre al frente de ese organismo mejore la colaboración, a fin de garantizar seguridad y justicia a los mexicanos.

En tiempos de transformación, dijo, “todo debe tener su proceso, por lo que es importante que en la FGR haya también una fase de cambio y mejor identidad de la población con su fiscalía y la procuración de justicia. Eso le tocará al nuevo titular que elija el Senado de la República”.

–¿Fue por causa grave, como establece la Constitución, que se justificaría la remoción de un fiscal general?

–Creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada. Ahora está Ernestina Godoy de interina y el procedimiento que se va a llevar a cabo en el Senado (…) es importante, manteniendo la autonomía de la fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación; lo dije desde campaña y durante todo este periodo que he sido Presidenta: es muy importante la coordinación para seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en el país.