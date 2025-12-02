Con la 4T “todo debe tener un proceso de cambio”
Confía en que mejore la colaboración con el relevo “para garantizar seguridad y justicia a los mexicanos”
Martes 2 de diciembre de 2025, p. 7
La salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República (FGR) fue acordada, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. “Se cumplió un periodo y se inicia otro. Lo acordamos conjuntamente”, respondió en la mañanera a pregunta directa sobre la razón por la que se dio ese movimiento.
La mandataria destacó el trabajo del ex fiscal y confió en que con la persona que el Senado nombre al frente de ese organismo mejore la colaboración, a fin de garantizar seguridad y justicia a los mexicanos.
En tiempos de transformación, dijo, “todo debe tener su proceso, por lo que es importante que en la FGR haya también una fase de cambio y mejor identidad de la población con su fiscalía y la procuración de justicia. Eso le tocará al nuevo titular que elija el Senado de la República”.
–¿Fue por causa grave, como establece la Constitución, que se justificaría la remoción de un fiscal general?
–Creo que lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada. Ahora está Ernestina Godoy de interina y el procedimiento que se va a llevar a cabo en el Senado (…) es importante, manteniendo la autonomía de la fiscalía, que es fundamental, fortalecer la coordinación; lo dije desde campaña y durante todo este periodo que he sido Presidenta: es muy importante la coordinación para seguir avanzando en seguridad y en cero impunidad en el país.
–¿Notó usted resistencia de parte del fiscal a terminar este ciclo? –se le insistió.
–No, pues él acepta irse a una embajada e inicia una nueva etapa. Y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal –reiteró.
–¿Qué contenía la carta que le envió a usted el Senado?
–Ya, es otra cosa. Ya lo importante es que vamos a seguir hacia adelante –indicó la jefa del Ejecutivo.
Ante la persistencia, pues se le mencionó una serie de casos –como el del ex director de Pemex Emilio Lozoya– y si la remoción de Gertz Manero tenía relación con la actuación en éstos, Sheinbaum reviró:
“Esa es tu opinión, porque también hay otras interpretaciones. Lo importante es un reconocimiento a su trabajo.”
La mandataria federal rechazó pronunciarse sobre si al frente de la FGR se pudiera nombrar a alguna persona de su equipo. Subrayó que el nombramiento corresponde exclusivamente a los senadores.
–¿Alejandro Gertz Manero tuvo buenos resultados al frente de la FGR? –se le volvió a preguntar.
–Pues tuvo sus resultados. Y, repito, nuestro reconocimiento.